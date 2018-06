Magistrát chce uvolnit osm milionů korun na úpravy fotbalového stadionu

Jablonec n. Nisou – Na parkoviště není, na stadion ano.

Stadion Střelnice v Jablonci nad Nisou.Foto: fkjablonec.cz

Zhruba osm milionů korun z městské kasy poputuje na úpravy fotbalového stadionu Střelnice, který primárně využívají prvoligoví fotbalisté FK Jablonec. Klub přitom tuto sezonu získá za postup do Evropské ligy skoro tři miliony eur. A za pronájem stadionu patřící městu platí symbolický nájem jednu korunu za rok.

„To je až výsměch lidem. Vždyť FK je soukromý klub, netuším, proč se klubu pořád hrnou miliony z rozpočtu města,“ řekl Aleš Hnídek z Jablonce. Sám přitom na fotbal sem tam zajde. „Když budou mít ty miliony eur z postupu, mohli něco pustit,“ doplnil velký fanoušek jabloneckého fotbalu Pavel.

Profesionální klub navíc v Evropské lize v případě vítězství bere 590 tisíc eur a za remízu 190 tisíc. „Budí to dojem velké částky, ale není to ani polovina nákladů, které máme v soutěžním ročníku,“ upřesnil majitel FK Jablonec Miroslav Pelta, který je zároveň obviněný v korupční aféře.

Klubu se podařilo vyjednat si i výjimku, že nemusí hrát zápasy Evropské ligy na hřišti pro více než osm tisíc diváků. Střelnice jich pojme totiž jen šest tisíc.

MĚSTSKÝ MAJETEK

Výše požadované částky na úpravy stadionu zaskočila i některé jablonecké zastupitele. „Bylo by vhodné diskutovat o tom, jestli by tu celou částku mělo platit město. Něco z těch zvýšených nákladů, které by normálně nebyly potřeba, by měl zaplatit klub,“ ozval se zastupitel Jakub Macek.

Další zastupitelé kritizovali, že se z investičních akcí města vyškrtávají položky, které měly zafinancovat například budování infrastruktury. „Vyškrtlo se třeba parkování ve Mšeně, které tu citelně chybí,“ prohlásil zastupitel Petr Vobořil.

Podle vedení města je ale do vybavení stadionu nutné investovat dlouhodobě, postup klubu do evropské soutěže vše jen urychlil. „Když ty věci neuděláme, budeme muset vypovědět klubu smlouvu a fotbal se tam hrát nebude,“ reagoval náměstek primátora Miloš Vele s tím, že kromě starostí o stadion město nedává klubu žádné peníze na fungování.

„Jsou pouze dva kluby, které nedostávají od města podporu Slovan Liberec a my v Jablonci. Dostáváme jen finance na děti od Libereckého kraje, asi 2 miliony korun, a o něco méně od města. Náklady ale jsou asi 12 až 15 milionů korun,“ vypočítal Miroslav Pelta.

I podle primátora Petra Beitla je fungování areálu Střelnice na městě a volání po tom, aby klub hradil úpravy ze svého, je scestné. „Přijde mi to stejné, jako kdyby se olympijský vítěz vrátil na své sportoviště a bylo mu řečeno, aby ze své odměny zaplatil kus běžecké dráhy,“ vysvětlil.

Již tři roky má magistrát zpracován projekt na ozvučení stadionu za cca 4,2 milionu korun. Další část, která se bude muset udělat a kterou teprve projekčně město zpracovává, je instalace nového kamerového systému nejenom na fotbalové části, ale v celém areálu Střelnice.

Kvůli požadavkům UEFA je ale potřeba mnohé další toalety pod tribunou, nové turnikety, odhlučnění, rozšíření zázemí pro novináře.„Když se bude hrát Evropská liga v Jablonci, pro město to bude jedna z největších reklam za poslední roky, liga se vysílá do celého světa. Přijedou sem i fanoušci, a to bude i přínos pro hoteliéry a restaurace,“ dodal šéf jabloneckého fotbalu.