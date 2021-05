Na letošním majálesu vystoupí čtrnáct kapel, mezi nimi například Vltava, Zrní, Big'O'Band nebo liberecký rodák Jakub Děkan. Účastnit se ho budou i herci z libereckého Divadla F. X. Šaldy a nebude chybět ani doprovodný program pro děti. Za organizací stojí spolek Kultura. „Organizovat podobnou akci v době covidové je jedním slovem nepříjemné. Máte k dispozici daleko méně finančních prostředků na realizaci a naopak potřebujete mnohem více nákladů. Ale rozhodli jsme se v tradici pokračovat za jakoukoliv cenu, aby se lidé mohli alespoň trochu pobavit,“ řekl za organizátory Marek Ottl. V pátek proběhne v areálu jako warm up koncert R+ Members club.

Jednou z podmínek uspořádání kulturní akce je dodržení veškerých vládních nařízení. Návštěvníci budou muset při vstupu předložit buď negativní PCR, nebo antigenní test či certifikát o provedeném očkování. Také jim bude změřena teplota a nadále platí povinnost nošení respirátorů. „Při minulých ročnících jsem se starali hlavně o počasí a modlili se za sluníčko bez mráčků. Letos nám jde hlavně o to, aby akce mohla proběhnout a počasí nám je úplně jedno,“ podotkl s nadsázkou Ottl.

Vláda umožnila od začátku týdne pořádat kulturní akce venku až pro 700 lidí. Organizátoři majálesu proto na každý víkendový den uvolnili pět set vstupenek. Lístek na jeden den stojí 399 korun a dá se koupit v síti Ticketlive. Vstupenka na páteční koncert skupiny R+ Members club vyjde na 249 korun.

Pro organizátory, kteří do poslední chvíle čekali na vyjádření vlády ohledně postupného rozvolňování, to v posledních dnech před zahájením tolik očekávané kulturní události znamená hodně adrenalinu a extrémní množství práce. „Nás to baví, a proto to dělat můžeme. Kdyby nás to všechny mělo živit, tak už to dávno neděláme. Lidé mají sice hlad, ale hlavně strach,“ zdůraznil Marek Ottl.

Milovníci kultury si přijdou na své i v následujícím měsíci a během léta. Už podvanácté otevře své brány i hudební a divadelní Sedmihorské léto v Českém ráji. Začne 24. června, návštěvníci se mohou těšit na pestrou kulturní nabídku. Nepřijdou jak o hudební koncerty, tak o divadelní představení a Jóga kemp. Svůj termín konání zná i JBC 4X Revelations spojující adrenalinový bikový sport fourcross s hudbou. Příznivci si mohou v kalendáři zakroužkovat sobotu 17. července. „Pevně věříme, že se povede akci uspořádat s diváky i kulturním doprovodným večerním programem. Uděláme v dané situaci možné maximum, aby to bylo JBC 4X Revelations, jak ho máme rádi,“ zdůraznila za organizátory Hedvika Mikešová.

Během letních prázdnin proběhne v pěti vyhledávaných turistických destinacích i první ročník KamzíkFestu. V Libereckém kraji se uskuteční 18. července na Ještědu a 15. srpna v Harrachově. Rodinný festival nabídne jak hudební koncerty, tak i pohádkový les plný kouzelných bytostí a zábavných úkolů. Nebude chybět ani Lumpína, neposedná slečna skřítková s drakem Lumpíkem, která zpívá a baví malé neposedy. „Příznivci a fanoušci české hudební scény se mohou na stejném místě ve večerních hodinách zúčastnit navazující akce Hudba na horách. Ocitnou se tak na koncertu hudební skupiny Mirai nebo si zazpívají s mistrem slova, písničkářem Janem Pokorným alias Pokáčem,“ nastínila program Kateřina Hlavinková z pořadatelského týmu.