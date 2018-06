Majestátní a ohrožený rys ostrovid oslaví svůj den. Usídlil se i v Jizerkách

Liberecký kraj – Když nakouknete do kalendáře, zjistíte, že 11. června má svátek Bruno. Zároveň se jedná o Mezinárodní den rysa ostrovida, který se zhruba od 70. let vrací do naší přírody, včetně krajiny Libereckého kraje.

Tereza Mináriková a Blondie.Foto: Jan Minárik

„Cílem dne rysa je upozornit na problematiku ochrany této překrásné a ikonické kočkovité šelmy," dodává Tereza Mináriková z organizace ALKA Wildlife, kde působí jako projektová manažerka. Rys je největší evropská šelma a patří mezi kriticky ohrožené druhy. Právě při příležitosti mezinárodní dne proběhne beseda Rysí příběhy v Knihkupectví a antikvariát Fryč v Liberci. „Návštěvníci se mohou těšit na unikátní podrobnosti ze života rysa ostrovida, doprovázené fotografiemi a videi," láká na zajímavý večer přednášející Mináriková. „Snažíme se kulturní večery zpestřit a zvát zajímavé hosty nejen z oblasti literatury a kultury. Myslím, že touto přednáškou se nám to podařilo," dodal k červnovému kulturnímu programu majitel knihkupectví Martin Fryč. V České republice žijí rysové hlavně na Šumavě a Beskydech. Jeho přítomnost zaznamenali ale i v Jeseníkách, Krkonoších, Jizerských a Krušných horách. „Mladý rys je schopný migrovat i na více než sto kilometrů," doplňuje Tereza Mináriková. Na severu Čech došlo k jeho vyhubení v 18. století, jeho obnovený výskyt v Jizerských horách dokládají snímky z fotopastí pořízené v prosinci 2015. „Pro jizerskohorské ochranáře a lesníky jsou snímky z fotopasti potvrzením toho, co vědí už několik let, tedy že se rysi v našich horách postupně zabydlují a stávají se sice vzácnou, ale snad trvalou součástí přírody chráněné krajinné oblasti, řekl ředitel regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny Jiří Hušek. „Rysi a vlci se postupně vracejí do našich pohraničních hor. Je to výborná zpráva pro milovníky naší přírody i pro lesy a lesníky. Rys se živí především srnci, občas i kolouchy nebo laněmi. V přírodě tak rys plní důležitou funkci: reguluje přemnožené kopytníky a pomáhá tím udržovat přírodní rovnováhu," okomentoval přítomnost rysů expert na ochranu velkých šelem Hnutí DUHA Olomouc Miroslav Kutal. U nás žije v současnosti méně než sto těchto nádherných kočkovitých šelem. A kdo rysa ohrožuje nejvíce? Člověk. Šelmy se stávají cílem pytláctví, v poslední době přibývá počet uhynulých na silnici. Nedávno byl sražen osobním automobilem na dálnici D10 u městyse Brodce nad Jizerou mladý vlk.„Pokud bychom rysí populaci nechránili, brzy by u nás rysi vyhynuli," odůvodňuje jejich ochranu Mináriková. Společnost ALKA Wildlife se snaží přispět objektivním výzkumem přírody k efektivní, kvalitními odbornými znalostmi podložené ochraně ohrožených druhů. „Spolupracujeme se všemi většími organizacemi, které se u nás zabývají ochranou velkých šelem, včetně Hnutí DUHA. Víc hlav víc ví, a to platí i v ochraně velkých šelem. Navíc v poslední době nám napomáhají šířit informace sociální sítě," uzavírá vyprávění manažerka.

Autor: Jiří Louda