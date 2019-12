Co všechno se tam změní?

Moc toho nebude. Chceme drobně upravit vnitřní prostory tak, aby se tam vešlo více turistů. V tuto chvíli je to totiž kromě bistra na lanovce jediná možnost občerstvení, protože ty satelity na polské straně, jak já říkám UFA, jsou zavřené a jejich rekonstrukce je zatím v nedohlednu. Nahoře na točivých schodech chceme vytvořit fotopoint, aby se tam lidé fotili a nepřelézali kvůli tomu zábradlí. Po dohodě s KRNAPem bychom rádi nabídli i možnost venkovního sezení.

Na Královce v Jizerských horách provozujete úspěšnou restauraci samoobslužné formy. Plánujete něco podobného i na Sněžce?

To bohužel ne, protože tam není možné vařit. Všechno se tam musí dovézt, ale k drobným změnám v oblasti gastro dojde. Zatím jednáme s firmou, která vyrábí speciální pečivo podle našeho receptu. Chceme tam vařit dobrou kávu a dobré čaje, možná nabízet dobrou polévku, ale žádné instantní, zalité z rychlovarné konvice. A v zimě třeba oblíbené „bombardino“. Chceme nabídnout trochu větší prostory a přívětivější nabídku.

Zmínil jste polskou stranu, už jste navázali spolupráci?

To je nezbytné, protože ke spolupráci je potřeba naprostá symbióza. Máme povolení k výjezdu dvěma auty, což je spolu s lanovkou od jara do podzimu jediný možný způsob zásobování. Samozřejmě chceme auty jezdit co nejméně a do budoucna jednáme o elektromobilech. Nejde jen o zásobování, musíme také svážet odpadky. Auta ale končí s prvním sněhem. Pak se musí vše dopravovat lanovkou, což je takových 50 metrů do brutálního kopce, s nákladem na zádech.

Kdy začnete Poštovnu provozovat?

Přebírat ji budeme během ledna, provozovat ji chceme už od února. Zůstane tam část personálu a podmínkou bylo, že tam s námi na nějakou dobu zůstane i syn pana Blahy, který je zkušeným horalem. Obsluha Poštovny není nic jednoduchého z personálního ani logistického hlediska.

Využijete marketingově také to, že jde o budovu postavenou podle návrhu známého architekta Martina Rajniše?

Ještě jsme spolu neměli možnost mluvit, ale také ho budeme muset kontaktovat, protože budova si v jedné části „sedá“ a bude tam potřebovat vytvořit podpěru, což nechceme bez jeho schválení. Poštovna je jeho podpis.

Poštovna je ale také poštovní úřad. Zůstane zachován?

S Českou poštou máme dohodu, že přebíráme i poštovní úřad, kterým vlastně Poštovna je. Takže naším úkolem bude orazítkovat všechny pohledy, které tam lidé nechají, a odvézt je dolů na poštu do Pece pod Sněžkou, v zimě je svézt k lanovce. Pokud za nepříznivého počasí nepojede až nahoru, budeme muset poštu svézt na Růžovou horu na lyžích nebo na sněžnicích, ale odejde každý den.

Kdy vás prvně napadlo, že byste do toho šli?

Před šesti lety, kdy jsme se seznámili s panem doktorem Blahou, který mi vozí suvenýry na Královku. Když se mě pak zeptal, jestli bych nechtěl Poštovnu koupit, byla odpověď jednoduchá. „Chci,“ řekl jsem bez rozmýšlení. Musím říct, že si mě pan Blaha dlouho oťukával. Nechtěl prodat Poštovnu jen tak někomu, třeba cizincům. Poštovna je klenot. Co je výš?!

Co bylo ale tím hlavním impulsem? Expandovat v oblasti horské turistiky nebo máte ke Sněžce, k horám jako takovým, srdeční vztah?

Je to srdeční vztah. Byl jsem tam nejméně třicetkrát. Letos dokonce třikrát v jeden den. Pěšky to už dávám od dolní stanice lanovky za hodinu a pět minut. Chodím to přes Obří důl, ty výhledy jsou nepopsatelné! Kdybych do konce života už neviděl moře, nevadí mi to tak, jako kdybych už nikdy neměl být na horách. Už se těším, až dáme na Facebook Královky vědět, že jsme Poštovnu koupili.