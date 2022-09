Na Malou Skálu se sjely jak „obyčejné“ Škodovky, tak několik unikátů. Nechybělo hned několik kousků Škody MBX, což je model s dvoudveřovou karoserií, navíc vizuálně bez středového sloupku.

Největší rozruch ale způsobil vůz Škoda 1000 M, typ 990 Roadster (lidově řečeno eMBeiXo v kabrioletu), který se dochoval v jediném exempláři. Jeho majitel dva roky renovoval torzo nalezeného vozu. „S vývojem tohoto typu se začalo už v roce 1961. Vznikly dva kusy, jeden s pravým a jeden s levým řízením. Při zkouškách se ale kus určený pro československé silnice (řízení vlevo) rozlomil. Druhé pak odkoupil zaměstnanec podniku. Tím snaha o Roadster skončila.

„Věděl jsem, že to auto někde je. Hledal jsem ho dvacet let, až jsme s kamarádem náhodou zjistili, že auto bylo před dlouhými lety předěláno na klasické eMBéčko. Od majitele jsem ho vykoupil a pustil se do renovace,“ popsal majitel Petr Brynych, který Roadster přivezl na sraz od Mnichova Hradiště.

Renovace trvala dva roky a to i kvůli tomu, že některé díly karoserie musely vzniknout doslova od píky. „Auto jsem také vyztužil skrytým rámem, protože by se dříve nebo později také rozlomilo,“ vysvětlil Brynych, který svou sběratelskou vášeň napřel na autoveterány s řízením vpravo, tedy na styl, který se používá například v Anglii. Dnes jich má sedm. „Jestli je řízení jiné? Ne, jde jen o zvyk a přizpůsobení se jinému výhledu zpoza volantu,“ pousmál se majitel jediného MB 1000 Roadster na světě.

Program akce pokračoval po 11. hodině rozpravou a poté vyjížďkou na návštěvu železniční expozice Depo Turnov. Odpoledne pak odstartovala soutěžní orientační jízda po okolí. EMBéčka při ní urazily něco mezi třiceti a čtyřiceti kilometry.

Na akci již tradičně nechyběli například bratři Libor a Marcel Tilerovi z Loužnice. Prvně jmenovaný přijel ve sportovním dvoudvéřovém coupé Škoda 110 R.

„Já jsem jezdil v eMBéčku od malička. Prvního můj táta dal pryč, když mi byly dva roky. Pak si za vcelku dramatických okolností dovezl nové až ze Svitav,“ přiblížil Libor Tiler. Když si totiž Tiler starší pro MB jel, bylo zrovna 21. srpna 1968. „Najednou všude cizí vojáci. Bál se o nové auto a tak zajel do Jevíčka, odkud pocházel a u známých ho zahrabal do sena. Vrátil se pro něj za deset dní." Historických eMBéček vlastnil či vlastní několik, další podobné stroje se vyskytují v rodině.

Ke svému dalšímu historickému stroji MBX se dostal i Libor trochu náhodou. Díky tomu, že prodává náhradní autodíly na vozy Škoda. Jednoho dne u něj nakupoval pán s obrázkem modifikace legendárního vozu s označením MBX na triku. S tím, že to je vyobrazení přímo jeho auta. Slovo dalo slovo a začalo se hovořit o prodeji. „Pán mě tehdy vyzkoušel, co o embéčkách vím a pak řekl, že kdyby někdy prodával, že si na mě vzpomene. Vzpomněl. Už asi za tři měsíce," vypráví Libor Tiler.

A tak se vypravila výprava z Loužnice až k Plzni. Červené MBX má domov v Loužnici již skoro dvě desítky let.

Mladší bratr, tak mladší auto. Marcela Tilera od mala fascinovaly kabriolety. A tak si jednoho pořídil. Škodu 130 Rapid Cabriolet, rok výroby 1985. „I mně se samozřejmě jako malému klukovi líbily škodovky a nejvíce Rapid. Když jsem pak v nějakém časopise viděl, že existuje i ve verzi kabriolet, věděl jsem, že ho jednou budu mít. Po dlouhém pátrání se povedlo a mám ho,“ usmál se Marcel Tiler.