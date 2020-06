Starosta Michal Rezler v úterý podal u Ústavního soudu v Brně návrh na zrušení části zákona o kompenzačním bonusu. „I malá obec může svést velkou bitvu,“ popsala právnička Jana Zwyrtek Hamplová, která se oblasti samosprávy věnuje více než dvacet let. Právě ona na popud starosty Malé Skály návrh na zrušení části zákona sepsala.

„Zastávám názor, že už tento projev nesouhlasu je sám o sobě důležitý. Jak rozhodne Ústavní soud, to nemůžeme samozřejmě předvídat, ale ač jsem právní laik, důvody jsem pochopil a vidím je jako pádné a srozumitelné. Je mi ctí, že právě moje obec vede tento boj za všechny ostatní. Už to, že se jako samospráva ozveme, považuji totiž za důležité,“ vysvětlil Rezler.

Přišli by o víc než pět milionů

Návrh požaduje, aby Ústavní soud zrušil ty části zákona, které zařazují kompenzaci firmám a osob samostatně výdělečně činných do daňového systému, tedy tuto kompenzaci škod neplatí jen stát, ale také obce ze svých rozpočtů „Odpovědnost nese jen stát, a to podle zákona. Vpravit náhradu škody do daňového systému nemá logiku vyjma té, že stát chce finanční dopady přenést i na jiné subjekty, v tomto případě samostatné obce a města,“ vysvětlila právnička.

Návrh psala několik dní a hledala právní linii pro svůj zprvu intuitivní pocit, že metoda kompenzace škod touto formou je prostě špatná. Stát podle ní zvolil nekoncepční postup, když část peněz dává obcím zpět jako náhradu za kompenzace, a to formou platby 1 200 korun na každého jejich obyvatele. Navíc nahrazuje jen část toho, o co přicházejí.

„Obec Malá Skála by přišla o více než pět milionů, platbou na hlavu by získala cca jeden a půl milionu zpět. Stát v tom prostě udělal dost chaos. Sama jsem zvědavá, jak se k tomu Ústavní soud postaví. Velmi oceňuji přístup obce, která kvůli návrhu svolala zastupitelstvo, a rozhodla se bojovat za skoro šest a půl tisíce dalších obcí,“ dodala Zwyrtek Hamplová.

Návrh se starosta Malé Skály rozhodl podat přesto, že ve stejný den poslanci odhlasovali, že obce dostanou jednorázový příspěvek 1 200 korun na každého obyvatele ze státního rozpočtu jako kompenzaci výpadku daňových příjmů.

Obec nyní pokračuje v akcích, na které má uzavřené smlouvy nebo vydané rozhodnutí o přidělení dotace. Ostatní investice zatím odložila. Rezler nesouhlasí s rozhodnutím vlády, která ho předem nekonzultovala ani se Svazem měst a obcí. Podle něj vůbec nepředvídá dopady na ještě menší obce, než je Malá Skála.

„Dále mi pak vadí snaha vrážet klín mezi jednotlivé skupiny. Některá prohlášení jsou na hraně vydírání: pokud obce nedají, nic nedostanete,“ dodal starosta. Kdy Ústavní soud o návrhu Malé Skály rozhodne, není jasné. Zákon mu nestanovuje žádnou lhůtu.