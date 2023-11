Léta před televizní kamerou, dvě knihy, vedení redakcí tří lifestylových magazínů a spolupráce se zlatou slavicí Lucií Bílou. To vše má za sebou v pouhých 22 letech Jan Diblíček z Malé Skály.

Jan Diblíček z Malé Skály. | Foto: archiv J. Diblíčka

„Plním si své sny. A chci je předávat i doma,“ říká mladý muž, který o víkendu pořádá v maloskalské sokolovně netradiční prodejní výstavu Kreativity.

O vašem účinkování v pořadech Rady ptáka Loskutáka nebo Snídaně s Novou jsme se bavili před více než třemi lety. Tehdy Vám bylo 19 let a od té doby jste toho stihl mnohé. Teď pracujete i pro zpěvačku Lucii Bílou?

Vlastně to začalo náhodou. Platila opatření proti šíření covidu a já jsem hledal, kde a jak ukázat lidem to, co umím. Lidé, se kterými jsem se seznámil během natáčení, mě podporovali v tom, abych se ukázal nejen v televizi, ale i naživo. Když se na jaře omezení zmírnila, hledal jsem nejprve prostory v Praze, ale finanční nároky na pronájem prostoru pro soukromé účely byly natolik vysoké, že jsem ze všeho trochu couvl. Na sociálních sítích jsem tehdy zaregistroval, že Lucie Bílá koupila ve svých rodných Otvovicích na Kladensku kulturní dům Formanka. Dole restaurace, nahoře velký sál. Oslovil jsem provozního pana Sokola a domluvili jsme se. Pak mi ale zavolala osobně paní Bílá.

Sama od sebe?

Pan Sokol jí představil moji plánovanou výstavu a paní Lucii to zaujalo. Poprvé mi zavolala ze skrytého čísla. A že se jí moje vize takové kreativní prodejní výstavy moc líbí. Že sama tvoří šperky z korálků a že by je také chtěla ukázat více lidem. Slovo dalo slovo, předělal jsem plakáty a první Výstava pro radost, jak jsem akci v Otvovicích nazval, se moc povedla. Dodnes pořádám stejnou akci v Otvovicích dvakrát do roka. Jednou na jaře k Velikonocům a na podzim k Vánocům. A paní Bílá mi pomáhá.

O víkendu se vaše tvořivost představí v rodné Malé Skále. Dorazí i Lucie Bílá?Bohužel ne. Výstavu Kreativity jsem začal připravovat relativně nedávno a Lucie Bílá už měla na termín zaplněný diář. Nicméně na výstavě budou lidé z jejího realizačního týmu. Budou prodávat ručně vyrobené šperky Lucie Bílé, připraví zájemcům kávu. Výtěžek z tohoto stánku Lucie používá na charitu, konkrétně na nákupy vozíčků pro handicapované. Chci, aby se z Kreativity stala tradice, a tak vím, že jednou bude Lucie Bílá i na výstavě tady u mě doma. Ostatně, vždyť má ke zdejšímu kraji vztah, na Maloskalsku vlastní chalupu.

Na co se tedy případní návštěvníci maloskalské výstavy mohou těšit?

Celou sobotu i neděli mají na to, aby si nakoupili vánoční dekorace. Ale to by samo o sobě bylo přece nudné, ne? A tak po oba dva dny budeme s návštěvníky tvořit, předvádět techniky zdobení, smát se a ladit se na advent. Dáme si něco dobrého a kdo ví, třeba tady vzniknou velká přátelství. V maloskalské sokolovně bude vystavovat, prodávat a tvořit více než třicet kreativců z celé republiky. Doufám, že se to bude mým sousedům a známým líbit. Chtěl bych pak akci pořádat stejně jako v Otvovicích na jaře a na podzim.

Zpět k Lucii Bílé. Pokud vím, váš vztah se neomezil jen na výstavy.

Pracuji pro ni, respektive pracuji v Divadle Lucie Bílé v Praze. Úžasná práce, dělám, co mě baví. Produkce, obchod, pomáhám s tím, co je kde potřeba. Plánuji budoucnost divadla. Nemám na to žádnou školu, skočil jsem tam jako naprostý laik. Ale rád improvizuji, organizuji. Přesto to byla ohromná výzva, kterou jsem snad zvládl. Ve spolupráci s naším starostou Michalem Rezlerem teď pořádám do divadla zájezd pro maloskalské seniory. Autobus je objednán, pojede asi dvacet Maloskaláků.

Školní kuchyni v Jablonci vládnou chlapi. Dětem chutná, pečou i vlastní chleba

V zimě Vám bude 23 let. Už jste toho stihl dost. Pokud vím, teď vyšla vaše druhá kniha, že?Když jsem byl malý kluk, přál jsem si mít velkou knihu o tvoření. Bohužel na českém trhu nebyl v mém dětství takový výběr, a tak jsem si vždy při nějakém výletu do zahraničí přivezl kreativní časopis, ve kterém bylo mnoho nápadů a často v něm bývaly i vystřihovánky. Po návratu domů jsem časopis hned vystříhal a okamžitě toužil po dalším. Uplynulo mnoho let a já si plním sen o dětské knize, kterou si tvořím podle svých klukovských přání – přesně takovou, jakou jsem ji chtěl mít. Kniha Tvoříme s Diblikem pro děti obsahuje více než dvacet originálních projektů na celoroční tvoření, a to nejen pro děti. I dospělí si jistě přijdou na své, pokud milují ruční práce. U každého nápadu navíc najdou čtenáři kromě přesného postupu také podrobný seznam všech potřeb, které budou ke tvoření potřebovat.

Zdroj: Deník/Sedlák Jan