Malá Skála je už skoro celý podzim bez obchodu s potravinami. Vadí to nejen místním, ale hlavně turistům a početným chalupářům.

Opuštěný obchod na Malé Skále | Video: Sedlák Jan

Obec slibuje, že obchod se znovu otevře v co nejbližším možném termínu. „O novém nájemci bude jasno ještě tento týden. Obchod se ale neotevře hned, musíme provést nějaké zásahy do objektu,“ sdělil starosta Malé Skály Michal Rezler.

Přes přechod v centru obce právě procházejí dvě dámy. „O zavření obchodu se mluvilo už v létě, nikdo tomu ale nevěnoval moc pozornosti. A pak jsem v sobotu přišla pro rohlíky před zavřené dveře,“ popsala Marie, jedna z místních obyvatelek. „Určitě to je ale větší rána pro chalupáře, ti jsou zvyklí tady nakupovat právě třeba čerstvé pečivo a další potraviny,“ dodala.

Její známá si nechává nakupovat v nedalekém Turnově, kde pracuje její syn. Na velké nákupy s ním dojíždí do města jednou dvakrát za měsíc. „Ale každou chvíli se stává, že člověk nemá doma nějaké koření nebo zeleninu do polévky. Čerstvé pečivo mi také chybí, teď jsem se naučila zamrazovat,“ řekla.

Jisté vzrušení zažívali obyvatelé a návštěvníci Malé Skály už v létě letošního roku. To když se dozvěděli, že krachuje společnost Rosa market provozující síť obchodů Enapo. Právě tohle logo se totiž skvělo nad jediným místním obchodem se základními potravinami. Začal boj o čas. Malá Skála je totiž asi největším letním střediskem na Jablonecku a jedním z největších v Libereckém kraji.

„Dost těžce jsme se s pronajímatelem dohadovali. Volal jsem, nezvedali mi to. Pak mi konečně řekli, že skončí k poslednímu srpnu. Jejich prodavačky nic nevěděly, na další den měly objednané pečivo. Volal jsem znovu a že nechají otevřeno do poloviny září. To v podstatě znamenalo do konce letní sezony,“ ohlédl se starosta Michal Rezler.

Obec se pak snažila zachovat prodej základních potravin. Domluvila se s pronajímatelem kiosku v kempu Ostrov. „Dali jsme vědět lidem, že si základní potraviny mohou koupit tam. Ale velký zájem o to nebyl. Turisté už skoro nebyli a většina obyvatel si potraviny dovezla. Nejdříve jsme odstoupili od odpoledního prodeje, pak od ostatního,“ doplnil starosta.

Na léto nutnost

Přes léto ale podle něj obchod v obci určitě být musí. „Obcí prochází množství turistů, mnoho jich u nás i pobývá. Je skoro až povinností obce mít základní občanské vybavení,“ vysvětlil starosta.

Do 15. září se do výběrového řízení přihlásilo šest vietnamských obchodníků a jeden český řetězec. „Nejde nám o co nejvyšší cenu pronájmu, proto jsme tuhle veličinu do řízení nezahrnuli. Chceme, aby byl obchod funkční,“ vysvětlil Michal Rezler.

Lidé z vedení Malé Skály objeli současné provozovny zájemců, zajímala je úroveň obchodů i ceny. Zástupci obce si sepsali osm základních potravin a udělali průzkum. Představu o fungování maloskalského obchodu splnili čtyři obchodníci.

Doplňující pohovory probíhají právě v těchto dnech. „Ještě musíme zrekonstruovat elektrické rozvody, které vykazovaly problémy už za předchozího pronajímatele. Tyhle práce potrvají asi dva týdny,“ přiblížil starosta.

Obchod v centru Malé Skály byl postaven za socialismu v takzvané akci Z v těsném sousedství Boučkova statku a obecního úřadu. Po sametové revoluci se v malé privatizaci dostal do soukromých rukou. Obec objekt před několika lety vykoupila za 5 milionů korun. V příštím roce bude mít splacený úvěr na tento nákup. „Nechtěli jsme zastavit další plánované investiční akce, proto jsme šli cestou úvěru. I na tehdejší dobu s krásným úrokem, tak se dneska jen smějeme,“ zmínil starosta.

Obec také zvažuje, že si nechá na budovu obchodu vypracovat studii, co s ní dále. Zda ji zateplit, zda přidat další službu. „Určitě bude potřebovat větší revizi, vždyť už slouží 40 let,“ dodal Michal Rezler.

Letní bankrot

Společnost Rosa market, provozující prodejny se smíšeným zbožím Enapo, zbankrotovala na počátku léta letošního roku. Sama na sebe podala insolvenční návrh a úpadek navrhla řešit reorganizací. K bankrotu společnosti vedly dopady covidové pandemie, růst cen energií a mzdových nákladů nebo snížení spotřebitelské poptávky.

Celkový dluh firmy Rosa market byl podle insolvenčního návrhu 430 milionů korun, a to vůči několika stovkám věřitelům. Mezi nejznámější patří výrobce nápojů Kofola nebo potravinářský koncern Orkla.