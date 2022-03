Vizualizace plánované rekonstrukce nádraží na Malé Skále.Zdroj: Správa železnic, n. p.Jde přitom o veliký posun od původního plánu. Ten počítal s tím, že se nástupiště posunou více k centru obce. Nástupiště měla být 180 metrů dlouhá, zakrytá, v noci osvětlená, vybavená moderními bezpečnostními prvky. A podchodem.

Proti prvnímu návrhu na modernizaci nádraží se zvedl odpor vedení obce i samotných obyvatel. „Na vlak jsme samozřejmě zvyklí. Ale teď by nám před domem měly znít amplióny a přes celou noc svítit světla. Podchod? Co to je za blbost? Nechápu, že neopraví staré nádraží,“ popsal starší muž z domu nedaleko nástupiště.

Proti se ozvali i krajští dopravní specialisté. Podchod na nádraží v Malé Skále považovali za zbytečný. „Vítáme zkrácení jízdních dob, ale podchod považujeme za zbytečnost a komplikaci pro cestující,“ sdělil Pavel Blažek ze společnosti Korid LK, která se stará o dopravní obslužnost v kraji.

Teď je vše jinak. „V rámci územního řízení obec Malá Skála vydala nesouhlasné stanovisko s původním řešením a Správa železnic proto ukončila projektovou přípravu,“ potvrdila mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Zdroj: DeníkLidé si oddychli. „Jsem moc rád, že v koncepci Správa zahrnula připomínky obce Malá Skála, hlavně řešení přístupu na nástupiště a rekonstrukci stávající budovy,“ poznamenal starosta Malé Skály Michal Rezler. Jako jeden z nejpřínosnějších bodů rekonstrukce považuje vznik nového sociálního zařízení. „To je pro obec zásadní, veřejné toalety nám tady chybí,“ doplnil starosta.

A jak to tedy bude vypadat podle nových plánů? Hlavní změna je v tom, že zůstane zachována hlavní budova nádraží, se kterou původní plány nepočítaly. „Součástí investice je komplexní rekonstrukce výpravní budovy. Dojde mimo jiné ke zřízení nových veřejných toalet, sanaci přístřešku a schodiště, k rekonstrukci chodníků v okolí výpravní budovy a k zajištění parkovacích míst pro automobily a jízdní kola,“ přiblížila Nela Friebová.

Ve stanici budou dvě dopravní koleje a jedna kusá manipulační kolej. U dopravních kolejí se zřídí nová nástupiště, která zajistí bezpečný a pohodlný nástup a výstup cestujících. Přístup na nástupiště zajistí centrální přechod s výstražným zařízením pro přechod kolejí, který se bude nacházet v blízkosti výpravní budovy. Přístup z ulice do prostoru nástupišť bude řešen bezbariérovou komunikací.

V rámci stavby dojde také k částečné rekonstrukci traťového úseku Turnov – Malá Skála. Půjde o rekonstrukci železničního svršku a spodku, rekonstrukci tunelu, mostních objektů, zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech s cílem zvýšení traťové rychlosti a kapacity dráhy.

Předpokládané náklady se dle schváleného záměru projektu pohybují ve výši 732 milionů korun. Začátek prací by měl vypuknout v roce 2024. Cestující se musí připravit na omezení. A ještě jedna dobrá zpráva. Na nádraží Malá Skála stojí i nejen dětmi oblíbený venkovní model nádraží. I ten by měl být zrekonstruován.

Další kompletní rekonstrukce stanic, které v nejbližší době připravuje Správa železnic v Libereckém kraji, jsou Semily, Jablonné v Podještědí, Rynoltice, Hrádek nad Nisou, Chrastava a Nový Bor.