Na novém hasičském hřišti na Malé Skále se o víkendu uskutečnil již 3. ročník soutěže v požárním útoku, tedy Memoriál Jindřicha Havelky a Jana Toma, zařazený do hasičské Jizerské ligy.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.