První impuls přišel od Michala Preislera. „Společně s týmem Jabloneckých Mattonek si chodíme na Maloskalsko často zaběhat. A když nám odpadly všechny závody včetně Pražského půlmaratonu, tak mě před třemi týdny napadlo uspořádat něco v tomto prostředí. Starosta Malé Skály Michal Rezler s tím souhlasil. A Mattonky jsem požádal o pomoc při organizaci. Obrátil jsem se také na jablonecký Sun Disk, jestli bychom mohli využít pro zázemí závodníků Žlutou plovárnu. Ten nám ochotně vyhověl. Organizace kolem akce zrovna málo nebylo, ale společně jsme všechno zvládli,“ uvedl organizátor Michal Preisler.

Běželo více než šedesát závodníků

Několik hodin před startem vytyčil trať a doladil všechno potřebné. „Trať je certifikovaná, to znamená změřená certifikovaným měřičem Českého atletického svazu. Když bylo všechno připravené, převzal starost o průběh závodu jeho ředitel Milan Boháček. A já jsem si šel závod zaběhnout. Měl jsem asi deset minut na rozcvičení, protože jsem stále něco ještě organizoval. Ale když se start blížil, sevřelo se mi srdce a říkal jsem si: Před třemi týdny to byl jen nápad. Nedovedl jsem si představit, jestli a kolik lidí vůbec dorazí. A teď stojíme na startu a je nás přes šedesát,“ zamyslel se otec půlmaratonu.



Pořadatele účast příjemně překvapila. První verze byla, že při deseti účastnících se už závod poběží. A když jich pak bylo přihlášených už přes padesát, nebylo o konání pochyb. Přijeli běžci z celé republiky, nechyběli Liberečtí, Pražští a také účastníci až z Karlových Varů. A dorazila i veřejnost, prostě ti, kteří měli chuť si po neplánované pauze nejen zlehka zaběhat, ale i zazávodit.

Spoluorganizátorem za Jablonecké Mattonky byl Jiří Sucharda. Pod jeho vedením Jablonecké Mattonky připravují podobné akce a samy se účastní celorepublikových běhů. Jiří Sucharda chce naučit běhat všechny, kteří jen trochu chtějí. A nemusejí to být závodní běžci, ale jen ti rekreační.



„Už jsme se rozdělili na běžce a ty, kteří se chtějí jen v pohodě projít. Ti se scházejí dvakrát týdně a vyrážejí na nejrůznější výšlapy. Běžci mají tréninky ve středu a o víkendech se účastní delších výběhů. Ten poslední byl z Děčína do Jablonce. Běžel se štafetovým způsobem, každý měl nějaký úsek. Trať vedla Českosaským Švýcarském a Lužickými horami. Byla také velmi hezká. Naší prioritou je si běh užívat, vytáhnout lidi, aby si zasportovali. A nemusejí lámat žádné rekordy,“ připomenul Jiří Sucharda.

Greenway, Turnov a zpět

A ten také na startu nechyběl. „Trať závodu je nádherná, vede po Greenway do Dolánek, pak do Turnova a zpět pod zámkem Hrubý Rohozec zase do Dolánek a Malé Skály. Je rovinatá a příjemná. Dá se běžet rychle nebo se kochat krásnými výhledy. Často si sem chodíme s Mattonkami zaběhat,“ popsal trasu Jiří Sucharda.

Na osmém a šestnáctém kilometru čekala na závodníky občerstvovací stanice s iontovými nápoji, nechyběla zdravotní lékařská služba z turnovské nemocnice. V cíli pak ti nejlepší obdrželi ceny, včetně chutné mattonky. Prostě všechno bylo tak, jak má být.

Účastníky na startu těsně před výstřelem také pozdravil maloskalský starosta Rezler a vyslovil přání, že se za rok těší na shledanou při dalším ročníku. Takže tradice Maloskalského půlmaratonu autora Michala Preislera byla odstartovaná. „Museli bychom jednat s CHKO a dalšími subjekty. Určitě se do maloskalského údolí nevejde pět set běžců, to by sem nepasovalo. Tipoval bych to tak na dvě stě maximálně. Ale další ročník si v tomto prostředí představit dovedu,“ zamyslel se Michal Preisler.



Ten doběhl závod jako osmý a zároveň nejrychlejší muž Jabloneckých Mattonek. Jiří Sucharda proběhl cílem na dvaadvacátém místě. Vítězem půlmaratonu se stal Petr Lajtkep z AC Slovan Liberec. Z žen byla nejrychlejší Klára Malá z LIAZU Jablonec.

Kompletní výsledky najdete ZDE.