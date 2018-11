Malý robot z Jablonce nacestoval po celé České republice přes 1700 kilometrů

Jablonec n. N. – Cesta robota Matyldy z Jablonce do Pelhřimova zdárně skončila, v pátek došlo k zápisu do Guinessovy knihy rekordů. Robot, jenž se může stát učební pomůckou, ujel asi 1718 kilometrů. Údaj však nemusí být kvůli problémům s GPS přesný, Matylda se totiž cestou několikrát ztratila z dohledu satelitů.

Tým Robotí autostop kontaktovalo 15 řidičů, kteří Matyldu svezli asi na 65 procentech cesty. „Do Muzea rekordů a kuriozit dorazila ve středu 7. listopadu a zapsala se do knihy rekordů jako první robot, který stopem projel Českou republiku,“ upřesnil duchovní otec Matyldy Michal Seidl.

Matylda vyrazila z Jablonce 31. října, tedy několik dní po původně plánovaném odjezdu, a to kvůli vadnému zdroji. Při odjezdu byla doslova zavalena nejen novináři, ale i fanoušky, kteří se předháněli o to, kdo ji sveze jako první. A pak už jen jela a bavila se. Opatrovníci malého robota jej brali třeba na návštěvu zoologické zahrady, v Plzni si poseděl i v pivnici. V Pardubicích se Matylda sešla s karetami obrovskými, absolvovala i návštěvu stanice soukromého plzeňského rádia. „Nejdelší čas, kdy čekala na stop, byly čtyři hodiny,“ vyčetla z GPS spolutvůrkyně Matyldy Radka Benšová.

Robotí slečna Matylda po osmi dnech cestování čerpá další síly v pelhřimovském muzeu, kam dorazila ve středu po 16. hodině. Umělohmotné nožky sice stažené izolepou, ale i tak v celku dobré kondici a v dobré náladě. „Po příjezdu slušně poděkovala panu řidiči za svezení,“ smál se Josef Vaněk z Agentury Dobrý den, která muzeum provozuje. Podmínkou pro zapsání do knihy rekordů bylo to, že robot dojede do cíle v životaschopném stavu, což se podařilo.

Matylda různě křižovala republikou, a dokonce se podívala i do Polska. „V neděli večer dokonce projížděla asi 40 kilometrů kolem Pelhřimova a pak to vzala ještě přes Tábor a Písek do Plzně a pak zase zpět,“ nastínil Josef Vaněk pestrou trasu jedinečné robotí stopařky. „Mohla zmoknout, mohlo jí napršet do baterek nebo ji mohl přejet náklaďák. Nic takového se ale nestalo, dopadlo to skvěle a je to fantastický sociální experiment,“ doplnil Josef Vaněk.

O PROJEKTU

Michal Seidl z jablonecké technické laboratoře OpenTechLab sestavil Matyldu na přání syna. S tím, že syn bude robota učit. Autostop byl ve své podstatě propagační akcí, která měla na existenci Matyldy ukázat. Jestliže Matylda 1. má zůstat v Muzeu rekordů a kuriozit v Pelhřimově, a tak už nyní vzniká Matylda 2. Robot má ambice stát se novou školní pomůckou. „A to proto, že se může stále učit. Jde o to, že se na něm mohou už dvanáctileté děti naučit základy programování,“ vysvětlil Seidl.

Nejde ale jen o školy. V případě, že se rozjede sériová výroba Matyld, bude si moci robota koupit každý. „Počítáme s tím, že cena bude kolem 25 tisíc korun. Budou vznikat další rozšíření a programy,“ poznamenal Michal Seidl.„Pro děti to je vynikající pomůcka k rozvíjení tvořivosti, kreativity. Osobně se mi moc líbí a budu se snažit pomoci Matyldu dostat mezi děti,“ slíbil krajský radní Petr Tulpa.