Plno. Maximálně jeden volný pokoj pro opravdu výjimečné příležitosti. Kéž by hosté přijeli i příští víkend. Tak hovoří hoteliéři a provozovatelé penzionů před legendárním závodem Jizerská 50. Ubytování už zájemci neseženou, komerční kapacity jsou plné. I proto, že běží termíny jarních prázdnin.

„Volný pokoj není. Tady v Jablonci a okolí se jedná o vrchol sezóny, období kolem padesátky je prostě top pro všechny ubytovatele,“ popsal provozovatel jabloneckého hotelu Petřín Ivo Konečný.

Mezinárodní show prostě láká. Plno mají i ubytovatelé v Bedřichově a okolí. Známý penzion UKO přímo v Bedřichově je na nadcházející víkend zcela obsazen. „Jediná možnost ubytování se může vyskytnout, když někdo odvolá rezervaci. Jinak tento víkend bez šance,“ popsala recepční penzionu.

V hotelu Břízky na okraji Jablonce našly zázemí hned dva profesionální běžecké týmy. Bude tu spát i norské eso Andreas Nygaard, trojnásobný vítěz hlavního závodu Jizerské 50. „Jeden pokoj bychom snad dali dohromady, ale jinak jsme plní. Jen běžeckých lyží máme uklizeno na sto párů,“ přiblížil Josef Vorel, ředitel hotelu, kde během roku pořádá soustředění hned několik sportovních reprezentací České republiky.

Enormní počty návštěvníků Jizerských hor s sebou nesou i nepříjemné záležitosti. „Jde o pravděpodobnost zvýšení trestné činnosti, a to zejména v oblasti krádeží motorových vozidel a vloupání do nich, krádeží odloženého lyžařského vybavení a vloupání do rekreačních objektů,“ uvedla mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová.

Zájem o Jizerskou 50 těší i samotnou obec Bedřichov, která je centrem akce. „Posledních několik let to bylo složité. Bývalo teplo, pak koronavirus. Letos je situace naprosto ideální,“ sdělil starosta Bedřichova Petr Holub.

Průjezd Bedřichovem bude uzavřen v sobotu i v neděli od 6 do 9:30 hodin. Příjezd autem do obce bez parkovací karty je možný pouze ve čtvrtek 9. a pátek 10. února. K dispozici jsou všechna veřejná parkoviště kromě centrálního, které bude pro veřejnost ve čtvrtek částečně a v pátek zcela uzavřeno. Parkovné se platí při výjezdu a parkovací místo si nelze rezervovat. Na sobotní a nedělní závodní den je vjezd možný pouze s předem objednanou parkovací kartou, která bude závodníkům vydána při registraci v Liberci v OC Nisa.

V sobotu a v neděli bude pro závodníky zdarma zajištěna speciální kyvadlová autobusová doprava z Liberce a bude posílena autobusová linka číslo 101 z Jablonce nad Nisou. Na víkend bude také zajištěna speciální doprava pro závodníky i z Janova nad Nisou.

