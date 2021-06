Už několik týdnů svírá centrum Jablonce výstavba dešťové kanalizace. V pondělí k tomu přibude další uzavírka, tentokrát neplánovaná. O to ale bolestnější. Plynaři totiž na začátku června objevili na křižovatce ulice 5. května s ulicí Kamennou a Kokonínskou velké úniky plynu. Na vině je zkorodované železné vedení pod vozovkou.

„Plynovod vykazuje známky koroze a pro zajištění spolehlivých dodávek pro obyvatele Jablonce musíme provést komplexní opravu. To si vyžádá omezení v dopravě, za která se občanům města omlouváme. Naší prioritou je ale zajištění dodávek plynu,“ popsal Pavel Zajíc, mluvčí společnosti GasNet, která vedení spravuje.

Křižovatku ulic 5. května – Kamenná – Kokonínská je nutné pro dopravu úplně uzavřít, a to v délce 15 metrů na každou stranu. V provozu zůstane pouze jeden jízdní pruh ulice Kamenná, do nějž se bude vjíždět z ulice 5. května. Uzavírka začala v noci z neděle na pondělí, a pokud nepřijdou komplikace, potrvá do 11. července.

Nejpoškozenější úsek plynovodu je odkrytý několik týdnů. Plynaři úsek kontrolují kvůli možnému zhoršení situace. „Odkrytý plynovod pravidelně kontrolujeme a práce jsme dočasně zastavili, aby mělo město čas se na uzavírku připravit a přesměrovat dopravu,“ upřesnil mistr okrsku GasNet Jiří Doležal, který řídí práce na místě poruchy.

Rekonstrukce znamená velký problém pro cestující, kteří využívají služeb autobusové dopravy. Třeba tranzit z Jablonce do Tanvaldu a Harrachova povede přes Černou Studnici. „U autobusů se budou muset změnit trasy, upravit jízdní řády a vypustit zastávku v Kamenné ulici. Pokud se podaří opravu plynovodu dokončit dříve, vrátí se vše k původnímu nastavení. Nicméně havárii plynového vedení je nutné řešit co nejrychleji, neboť odklady by mohly ohrozit bezpečí ve městě. Proto všem občanům děkujeme za pochopení,“ zmínil primátor Jiří Čeřovský.

V současné době jsou v Jablonci tři velké uzavírky. Ulice V Aleji se dokončuje, k dopravnímu provozu se otevře 1. července s tím, že pracovat se bude ještě na zeleni. Rekonstrukcí prochází most v ulici Vodní, kde se bude pracovat do 30. září.

Zásadní omezení dopravy v centru Jablonce vytváří i stavba dešťové kanalizace a rekonstrukce dalších sítí i veřejného osvětlení u obchodního centra Central. Uzavřená je ulice Generála Mrázka od křižovatky Poštovní – Opletalová – Liberecká po křižovatku Generála Mrázka – Máchova. Křižovatka u městského divadla by se měla otevřít 28. června. Od tohoto data bude možné z ulice Budovatelů odbočit vzhůru ulicí Poštovní a dále ulicí Opletalova a odtud ulicí Korejskou do ul. Rýnovické nebo na Horní náměstí.

Dopravní situaci v okolí Jablonce pak komplikuje i rekonstrukce křižovatky silnic první třídy zvaná Rádelský mlýn.

Objízdné trasy linek MHD od pondělí 21. 6. do neděle 11. 7. 2021

Dopravní opatření:

zrušení zastávky Kamenná směr OK U Zeleného stromu,

zřízení náhradní zastávky (NZ) na Dolním nám. pro linky jedoucí ze Soukenné ul. směrem na autobusové nádraží (AN),

zřízení náhradní zastávky (NZ) v ul. 28. října u křižovatky s ul. Rýnovická.

Objízdné trasy jednotlivých linek MHD:

Linka č. 101 směr Janov - Bedřichov: ze zastávky Pražská do ul. U Zeleného stromu – Anenské nám. – Soukenná – Dolní nám. (NZ) – Kamenná – Lipanská – AN a dále po své trase;

Linka č. 101 směr Rychnov: z AN – 5. května – Kamenná (NZ Kamenná) – Kamenná – Hasičská (NZ Obchodní akademie) – Horní nám. – 28. října (NZ 28. října v blízkosti s křižovatkou ul. Rýnovická) – Rýnovická – Liberecká (NZ Liberecká) – Budovatelů (NZ Lázně) – Anenské náměstí – U Zeleného stromu – Pražská a dále po své trase;

Linka č. 103 směr Jablonecké Paseky: ze zastávky Lázně ul. Budovatelů – Soukenná – Dolní nám. (NZ) – Kamenná – Lipanská – AN a dále po své trase;

Linka č. 103 směr Horní Proseč: z AN – 5. května – Kamenná (NZ Kamenná) – Kamenná – Hasičská (NZ Obchodní akademie) – Horní nám. – 28. října (NZ 28. října v blízkosti s křižovatkou ul. Rýnovická) – 28. října (zastávka Nemocniční) a dále po své trase.

Na lince č. 103 po dobu platnosti výlukového jízdního řádu jsou všechny spoje prodlouženy až do zastávky Horní Proseč. Jedná se o částečnou náhradu za linku č. 105, která nebude zajíždět na AN.

Linka č. 104 směr Lučany, Maxov: ze zastávky Lázně ulicí Budovatelů – Soukenná – Dolní náměstí (náhradní zastávka) – Kamenná – Lipanská – AN a dále po své trase,

Linka č. 104 směr Lukášov: z AN – 5. května – Kamenná (NZ Kamenná) – Kamenná – Hasičská (NZ Obchodní akademie) – Horní náměstí – 28. října (NZ 28. října v blízkosti s křižovatkou ul. Rýnovická) – Rýnovická a dále po své trase.

Linka č. 105 směr Horní Proseč: ze zastávky Pražská do ulice U Zeleného stromu – Anenské nám. – Budovatelů (zastávka Lázně) a dále pokračuje po své trase. Spoje s odjezdem v 13:30 a 17:30 hod. začínají místo na AN v Pražské. Spoje s odjezdem z Kokonína v 5:56, 6:56 a 7:29 hod. jsou ukončeny na AN a ze zastávky Pražská jedou po objízdné trase: U Zeleného stromu – Anenské nám. – Soukenná – Dolní nám. (NZ) – Kamenná – Lipanská – AN. V zastávce Pražská bude umožněn přestup na linku č. 107, která ze zastávky Pražská přes Dolní nám. pokračuje na AN.

Linka č. 105 směr Kokonín: Budovatelů (zastávka Lázně) – Anenské nám. – U Zeleného stromu – Pražská a dále po své trase. Spoje nezajíždí na AN, pokračují ze zastávky Lázně na zastávku Pražská a dále do Kokonína.

Linka č. 106 směr Želivského: z AN – 5. května – Kamenná (NZ Kamenná) – Kamenná – Hasičská (NZ Obchodní akademie) – Horní nám. – 28. října (NZ 28. října u křižovatky s ul. Rýnovická) – Rýnovická a dále po své trase.

Linka č. 106 směr nádraží Jablonecké Paseky: ze zastávky Lázně ul. Budovatelů – Soukenná – Dolní nám. (NZ) – Kamenná – Lipanská – AN a dále po své trase.

Linka č. 107 směr Želivského: ze zastávky Pražská do ul. U Zeleného stromu – Anenské nám. – Soukenná – Dolní nám. (NZ) – Kamenná – Lipanská – AN a dále po své trase.

Linka č. 107 směr Žižkův vrch: z AN – 5. května – Kamenná (NZ Kamenná) – Kamenná – Hasičská (NZ Obchodní akademie) – Horní nám. – 28. října (NZ 28. října v blízkosti s křižovatkou ul. Rýnovická) – Rýnovická – Liberecká (NZ Liberecká) – Budovatelů (NZ Lázně) – Anenské nám. – U Zeleného stromu – Pražská a dále po své trase.

Linka č. 108 směr AN/Jablonecké Paseky: ze zastávky Pražská do ul. U Zeleného stromu – Anenské nám. – Soukenná – Dolní nám. (NZ) – Kamenná – Lipanská – AN a dále po své trase,

Linka č. 108 směr Žižkův vrch: z AN – 5. května – Kamenná (NZ Kamenná) – Kamenná – Hasičská (NZ Obchodní akademie) – Horní nám. – 28. října (NZ 28. října v blízkosti s křižovatkou ul. Rýnovická) – Rýnovická – Liberecká (NZ Liberecká) – Budovatelů (NZ Lázně) – Anenské nám. – U Zeleného stromu – Pražská a dále po své trase.

Linka č. 112 směr Rýnovice, průmyslová zóna: ze zastávky Lázně ul. Budovatelů – Soukenná – Dolní nám. (NZ) – Kamenná – Lipanská – AN a dále po své trase.

Linka č. 113 směr AN: ze zastávky Pražská do ul. U Zeleného stromu – Anenské nám. – Soukenná – Dolní nám. (NZ) – Kamenná – Lipanská – AN.

Linka č. 113 směr Kokonín: z AN – 5. května – Kamenná (NZ Kamenná) – Kamenná – Hasičská (NZ Obchodní akademie) – Horní nám. – 28. října (NZ 28. října v blízkosti s křižovatkou ul. Rýnovická) – Rýnovická – Liberecká (NZ Liberecká) – Budovatelů (NZ Lázně) – Anenské nám. – U Zeleného stromu – Pražská a dále po své trase.

Linka č. 114 směr Jablonecké Paseky: ze zastávky Lázně ul. Budovatelů – Soukenná – Dolní nám. (NZ) – Kamenná – Lipanská – AN a dále po své trase.

Linka č. 114 směr Horní Proseč: z AN – 5. května – Kamenná (NZ Kamenná) – Kamenná – Hasičská (NZ Obchodní akademie) – Horní nám. – 28. října (NZ 28. října v blízkosti s křižovatkou ul. Rýnovická) – Rýnovická a dále po své trase.

Linka č. 115 směr AN/Rýnovice/Paseky: ze zastávky Pražská do ul. U Zeleného stromu – Anenské nám. – Soukenná – Dolní nám. (NZ) – Kamenná – Lipanská – AN. Vybrané spoje v ranní dopravní špičce pokračují do Pasek a Rýnovic.

Linka č. 115 směr Rychnov: z AN – 5. května – Kamenná (NZ Kamenná) – Kamenná – Hasičská (NZ Obchodní akademie) – Horní nám. – 28. října (NZ 28. října v blízkosti s křižovatkou ul. Rýnovická) – Rýnovická – Liberecká (NZ Liberecká) – Budovatelů (NZ Lázně) – Anenské nám. – U Zeleného stromu – Pražská a dále po své trase. Spoj ve 14:09 hod. z Jabloneckých Pasek, ELP nezajíždí na AN. Ze zastávky Liberecká pokračuje na zastávku Pražská a dále do Rychnova.

Linka č. 116 směr Želivského: z AN – 5. května – Kamenná (NZ Kamenná) – Kamenná – Hasičská (NZ Obchodní akademie) – Horní nám. – 28. října (NZ 28. října v blízkosti s křižovatkou ul. Rýnovická) – 28. října (zastávka Nemocniční) a dále po své trase. V opačném směru jede linka po stávající trase.

Linka č. 133 (školní linka): Budovatelů (zastávka Lázně) – Anenské nám. – U Zeleného stromu – Pražská a dále po své trase. Spoj nezajíždí na AN, pokračuje na zastávku Pražská a dále na Žižkův vrch.

Linky č. 102, 109, 110, 117, 118, 126 a školní linky č. 131 a 132 jsou zabezpečeny po standardních trasách. Noční linka č. 130 není provozována.