Jak jste na to šel? Nejprve jsem se přihlásil na oficiální místa. Jenže po chvíli mi přišlo, že to nemá ani hlavu ani patu. Tak jsem se přidal k jednomu klukovi od Železného Brodu, který organizoval přímou pomoc. Dohodli jsme se, že pojedeme dvěma auty. A než jsme se stačili rozhoupat, už nás bylo deset. Tak jsme vyrazili, ale ta první cesta nakonec byla taková "hurá akce". Nevěděli jsme, kam jedeme, proč tam jedeme a co tam budeme dělat. Naštěstí jsme potkali Ukrajince Vadima, který dokázal obtelefonovat lidi doma. Když jsme totiž viděli, jak na hranicích fungují ty sklady s humanitární pomocí, nechtěli jsme, aby naše pomoc dopadla takhle.

Martin Bursa (52 let)

Žije v Maršovicích na Jablonecku. Jako dobrovolník odvezl na Ukrajinu materiál za stovky tisíc korun.

Jak fungují?

Přijde tam kdokoli, nahrabe do tašek trvanlivé potraviny a odejde zadem. Nechci dělat nějakou zlou krev, ale přišlo mi, že si tam chodili i místní. To za prvé. Za druhé nám bylo hned jasné, že tam už je všeho dost, navíc ti uprchlíci od hranic pokračují dále, kde je o ně dál postaráno. A tak jsme si řekli: no, ale co ti chlapi, kteří zůstali doma? Mají co jíst, je jim teplo, co je vlastně s nimi? Získali jsme kontakt na ženu z Ukrajiny, která pomoc přímo na Ukrajinu organizovala. Domluvili jsme se po telefonu a vyrazili. Když už jsme byli na cestě, poslala SMS, že se na hranice už nemůže dostat. Od té doby se neozvala, telefon nemá signál. Nevím, co se s ní stalo.

Jak váš první konvoj pokračoval?

Dovezli jsme pomoc do Przemysle, kde si vše hned přebírali lidé a odváželi na Ukrajinu. Za chvíli ale na místě nebyl nikdo, kdo by odvážel, a tak jsme začali hledat nějakou další spojku na Ukrajinu. Našli jsme, ale až na severu Polska. Oni si to tam nahoru odvezli sami a měli to tak zorganizované, že v tu chvíli tam už jeli lidé z Ukrajiny. Takže naše první pomoc byla hned rozebrána. První várka skončila ve Lvově.

A druhá cesta?

Tu jsem udělal už jen s pomocí pro chlapy. Masové konzervy, žádné dětské přesnídávky, prostě jídlo pro chlapy. Teplé oblečení, svetry, čepice, rukavice, vše nové, zabalené. Vojenské boty, svítilny, power banky, spacáky, baterie, zapalovače. Odvezli jsme asi osmdesát kompletních lékáren, za ty jsou hrozně vděční. Jsou rádi třeba i za kysličník. Zamítli jsme jen dovoz alkoholu, jinak jsme otevření všemu, co Ukrajinci potřebují. Také jsme jim poslali stovky litrů pohonných hmot.

Určitě váš náklad doputoval na správná místa?

Ano, dostali jsme fotografie s poděkováním. Naše pomoc se dostala do správných rukou v oblasti Kyjeva. Nic nebylo zbytečné. Slíbil jsem, že když bude cokoliv potřeba a možnost to dopravit zas na to správné místo, tak znovu pojedu bez váhání. Cestu dám a pevně věřím, že auto zas naplníme. Počkám, až a zda se z Ukrajiny ozvou. Pak by byly asi dva dny na odjezd.

Jak jste vlastně materiál získal?

Já nejsem moc přítelem se sociálními sítěmi, ale oslovil jsem přes jednu asi třicet svých kamarádů o finanční dary s tím, že jim vše doložím. Ti to samozřejmě pustili dál a peníze posílali i úplně cizí lidé. Zatím každý náš náklad vyšel, i s výdaji na cestu, zhruba na 40 tisíc korun. Uvidíme jak dále, ale už plníme třetí náklad.

Zachovala se podle vás Evropa a USA správně?

Podle mě by měla vzniknout bezletová zóna nad Ukrajinou, i kdyby to znamenalo riziko pro nás. Ta přímá pomoc chybí, Ukrajinci potřebují zbraně, ty bychom jim měli všichni posílat ve velkém.

Jak vy vnímáte válku na Ukrajině?

Jako velký podraz jednoho nemocného člověka. Putin je evidentně nějak mimo. Nás učili, že agrese přijde ze západu, jsem generace, která se to učila ve škole. A najednou přijde od člověka, který s námi měl být na věčné časy. To je bída. I proto musíme Ukrajině pomáhat.