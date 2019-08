Jablonecká rodačka Marta Kloučková patří mezi vycházející jazzové hvězdy. V loňském roce jí vyšlo album, které hudební kritici označují za to nejlepší, co na domácí jazzové scéně loni vzniklo. V neděli vystoupila v rámci Jabloneckého kulturního léta se svým kvartetem ve složení Vít Křišťan, Marek Urbánek a Jan Fečo.

Marta Kloučková. | Foto: Archiv zpěvačky

Jablonec nepatří zrovna mezi jazzové kolébky. Kudy vedla vaše cesta k tomuto žánru a kdo vás ovlivnil?

Bylo to přes paní učitelku Havlíčkovou ze ZUŠky, k níž jsem chodila na klavír. To ona mě kdysi přivedla do kapely Jazz H Factor Františka Kozderky, který mi dal nahrávky Elly Fitzgerald, Patricie Barber a Diany Krall. Já jsem se to naučila a zjistila jsem nejen to, že mě ta muzika baví a že mi jde, ale že s nimi můžu zpívat. Pak moje cesta k jazzu pokračovala přes Frýdlantské jazzové dílny, začala jsem jezdit na konzultace do Prahy a už jsem byla chycena drápkem.