Chcete mě? Marta Kubišová natáčela psí a kočičí příběhy v lučanském útulku

Lučany nad Nisou /FOTO/ - Po televizní nabídce opuštěných zvířátek v podání legendární zpěvačky se telefon v lučanském útulku Dášenka netrhne.

Martu Kubišovou pojí s lučanským útulkem Dášenka nejen láska ke zvířatům a televizní natáčení. Má tady s provozovatelkami i velké přátelské vazby. „Útulku je letos dvacet let, tak to máme s Martičkou skoro jako stříbrnou svatbu,“ říká s nadsázkou Dagmar Kubištová.

Zlatá slavice a moderátorka přijela do Lučan i tento týden, přestože venku panují třeskuté mrazy. „Kolik tu máte?“ vyhrkl režisér, když vystoupil se štábem z auta. „Natáčení je plánované dlouho dopředu. Alespoň svítilo sluníčko. Pejskům to příliš nevadilo, Martička byla venku jen nezbytně nutnou dobu, ale technika byla jako kus ledu,“ popsala Martina Hanušová, která na dotáčky podle požadavků režiséra předváděla všech šest psů do nabídky.

Úvodní část textu ke každému zvířeti moderátorka vždy zpaměti odříkává na kameru. „Mně už ani nechce spolupracovat pusa, jaký je mráz,“ zažertovala Marta Kubišová, když měla představit labradorku Píďu, a snažila se co nejrychleji aktivovat mimické svaly pro artikulaci.

V televizi v polovině března

Členové štábu si pochvalovali, že natáčení venku pokračuje rychle. „Vodili jsme před kameru jednoho chlupáče za druhým a Marta se snažila dát text na první dobrou,“ doplnila Dagmar Kubištová s tím, že do televizního Chcete mě natočili ještě tři zdejší kočičky. V premiéře pořad lidé uvidí v neděli 18. března na ČT2.

„Ještě tentýž den začnou drnčet v útulku telefony a je i několik zájemců o stejného pejska, někteří i rovnou přijedou. Zamilují se i do jiného chlupáče,“ uzavírá Kubištová. Tentokrát se vedle fenečky Pídi televizními star stal i Jimy, Rony, Ťapka, Lesinka a Eda.