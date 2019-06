Místo sobotního oddychu jsem se vydal do světa plného zrcadel, železa a potu. Na baru liberecké posilovny už na mě čeká Martin Jungmann, který pátým rokem působí jako výživový poradce a jako oficiální fitness trenér něco málo přes rok. „Zájem lidí o cvičení a zdravý styl života během roku střídavě stoupá a klesá. Příliv je jednak na začátku roku, kdy si lidé dají předsevzetí, a pak samozřejmě před začátkem léta, kdy chtějí udělat formu, co normálně trvá třeba rok, za dva měsíce,“ říká osobní trenér.

Jako první je na řadě zahřátí v podobě takových libůstek, jako jsou kliky, prkno, zkracovačky či dřepy s kettlebellem. Martin zatím líčí svou cestu k fyzičce snů. „První spouštěcí moment, který mě donutil se do všeho pustit, se přihodil na jedné z hodin tělesné výchovy. Měli jsme tenkrát vyskočit na hrazdu a udělat tolik shybů, kolik jsme jen dokázali. Udělal jsem dva a po té ostudě jsem se rozhodl, že už se to nebude nikdy opakovat,“ vypráví Jungmann. Postupně se kromě posilování začal zajímat i o anatomii a stravu, která s cvičením úzce souvisí. Celou střední školu byl samouk, četl články na internetu, knihy, kulturistické časopisy, zkrátka sbíral informace, kde se dalo.

Informace a postupy, které na sebe aplikoval, sice měly výsledky, ale chyběly mu informace v uceleném kontextu. „Po několika pracovních zkušenostech jsem si uvědomil, že mě baví pomáhat lidem. A proč neskloubit koníček s prací? Prošel jsem řadou akreditovaných kurzů z oblasti výživy i trenérství,“ pokračuje v popisu své cesty mladý cvičenec, zatímco mě vede k prvnímu stroji na procvičení zádových svalů.

DŮLEŽITÁ MOTIVACE

Zajímám se, v čem tkví největší výhoda osobního trenéra a výživového poradce, když mohou lidé najít jídelníčky na internetu. „Pominu-li odborné znalosti, tak určitě ta motivace a to, že nad vámi někdo stojí a nutí vás k výsledkům. Internet je skvělá věc a nalezené jídelníčky mohou krátkodobě fungovat, ale z dlouhodobého hlediska je nutné zohlednit roční období, fyzický stav a řadu dalších faktorů,“ odpovídá Martin Jungmann.

Na dalším stanovišti si připadám jako hlavní hrdinka z filmu Flashdance. Sedám na posilovací lavici před zrcadlo, do rukou beru činky a začínám pumpovat bicepsy. A při tom se ptám na cvičení s vlastní vahou, které se poslední dobou stalo populární a vypadalo to, že posilovnám odzvonilo. „Spousta lidí je natolik oslabená, že nezvládne cvik provést správně, třeba i obyčejný klik. Trenér se na člověka podívá, realisticky ho zhodnotí a naučí ho ty pohyby dělat správně. Pak už samozřejmě nic nebrání tomu, aby se vrátil k domácímu cvičení,“ připomíná Jungmann.

Následují cviky na triceps a nohy a já mezi funěním vyzvídám, jak vypadá klasická úvodní hodina a co mohou potenciální zájemci očekávat. „První informativní schůzka trvá přibližně patnáct až dvacet minut. Probereme, co klient očekává, jaká je jeho sportovní minulost. Pak udělám analýzu jeho těla a na základě těchto faktorů sestavím cvičební plán s přihlédnutím k disbalancím a aktuálnímu stavu,“ nastiňuje koncept mladý trenér. Zatímco ženy chtějí podle něj spíše zhubnout, tak mladí kluci a muži přicházejí hlavně s cílem nabrat svalovou hmotu.

Na závěr věnujeme pozornost spodnímu břichu a protahování. Zhruba po šedesáti minutách byla hodina „mučení“ za mnou a kromě propoceného oblečení se dostavily i pocity pýchy a zadostiučinění, že jsem to přežil a zvládl bez ztráty kytičky. Cvičení s osobním trenérem představuje ideální možnost pro ty, kteří teprve začínají a připadají si ve světě posilování ztracení. Buďme ale upřímní, přeměna těla je běh na dlouhou trať a po jedné hodině neodcházíte s vyrýsovanými svaly a žádným tukem. „Vydal jsem se cestou celoživotního vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu. Dělám to, co mě baví, a pomáhám lidem s dosažením jejich cílů,“ uzavírá Martin Jungmann.