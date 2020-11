V nadcházejících čtyřech letech povede kraj koalice Starostů pro Liberecký kraj, České pirátské strany a Občanské demokratické strany. Zastupitelé také rozhodli o zřízení deseti výborů. Jejich členové budou voleni na příštím zasedání zastupitelstva, které se uskuteční na konci listopadu letošního roku.

"Naším hlavním společným úkolem bude nejen zvládnutí krize v rámci nouzového stavu, to je především podpora zdravotnictví, domovů pro seniory, ústavů pobytových služeb. V dlouhodobém horizontu to bude příprava rozpočtu na rok 2021, který zohlední dopady všech těch opatření do ekonomiky. Myslím, že covidová opatření jsou dost velká, takže se dá čekat, že rozpočet bude menší, než jsme možná ještě před půl rokem všichni doufali. Zastupitelstvo se musí v prosinci věnovat debatě o prioritách a velikosti rozpočtu," řekl po svém zvolení ČTK Půta.

Starostové volby v kraji vyhráli s drtivým náskokem, když pro ně hlasovalo 38,57 procenta voličů. Získali 22 mandátů ze 45. K nadpoloviční většině jim stačil jediný mandát. Piráti a ODS mají po pěti mandátech, koalice tak má většinu 32 hlasů. ANO s deseti zastupiteli, které bylo v minulém volebním období součástí krajské koalice, skončilo v opozici, stejně jako SPD se třemi zastupiteli. ČSSD a komunisté se po 20 letech do zastupitelstva nedostali.

Krajští zastupitelé, kteří vzešli z říjnových voleb, na svém ustavujícím zasedání zvolili členy Rady Libereckého kraje. Svoji funkci v tajné volbě obhájil současný hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Pro hlasovalo 30 ze 44 přítomných zastupitelů.

Složení krajské rady:



Hejtman

Martin Půta, Starostové pro Liberecký kraj

Statutární náměstek hejtmana

Jan Sviták, Starostové pro Liberecký kraj – řízení resortu dopravy

Náměstci hejtmana

Zbyněk Miklík, Česká pirátská strana – řízení resortu ekonomiky, majetku, investic, veřejných zakázek a informatiky

Dan Ramzer, Občanská demokratická strana – řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti

Petr Tulpa, Starostové pro Liberecký kraj – řízení resortu sociálních věcí

Květa Vinklátová, Starostové pro Liberecký kraj – řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Členové rady kraje

Vladimír Richter, Občanská demokratická strana – řízení resortu zdravotnictví

Václav Židek, Česká pirátská strana – řízení resortu životního prostředí a zemědělství

Jiří Ulvr, Starostové pro Liberecký kraj – řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů, územního plánování a rozvoje venkova

Zdroj: Liberecký kraj