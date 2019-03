Martin Žák je jedním ze dvou řidičů kamionu, který vozí české biatlonové reprezentanty za úspěchy po všech evropských zastávkách Světového poháru. Přepravuje speciální přívěs, který si čeští biatlonisté nechali v roce 2017 postavit podle vzoru jiných reprezentací za více než čtyři a půl milionu korun. Kamion a návěs sladěný do českých barev s fotografiemi našich úspěšných biatlonistů je středem pozornosti. „V Rakousku si nás fotili jako raritu i tamní policisté,“ směje se řidič.

Vy jste přímo v biatlonovém dění. Sledujete přímo závody?

Paradoxní je, že mě před pár lety biatlon vlastně vůbec nezajímal. Pak jsem se ale dostal k tomuto sportu blíž a už jsem propadl. Přímo na závody se nedívám, protože to bych pak neodjel, asi by mne, jak se říká, šlehlo. Raději se zavřu do kamionu a sleduji přenos. I když díky akreditaci mám kromě startu a cíle přístup prakticky kamkoliv. I počítač ale mnohdy raději vypnu a jdu se projít. Ať to vypadá na medaili nebo propadák. Prožívám to tak, až je mi z toho špatně. Ale černou můrou pro mne jako pro řidiče je počasí, v českých podmínkách to je navíc dálnice D1. Strašně mě mrzí přístup státních orgánů k téhle důležité spojnici. To, co se tam děje, je prostě špatně.

Co máte vlastně na starosti?

Na starosti mám všechno. Musím s předstihem dojet na místo a návěs rozložit, připravit na práci. Což jsem schopen udělat sám, ale s pomocí druhého člověka to je mnohem rychlejší. Návěs se musí nejprve připravit do roviny. Na návěsu jsou sice hydraulické nohy, ale i ty se musí třeba vypodložit prkýnky. Skládací schodiště, na to potřebuji alespoň jednoho pomocníka, vždycky mi pomůže některý ze servismanů. Roztáhnout návěs do stran, zatopit. Kluky ráno pustím do kamionu, uvaříme kávu, čaj. Když jsou závody, tak kluci nemají ani čas na jídlo. Tak jim udělám třeba sendvič nebo něco jiného, aby se najedli. Svezu závodníky na trénink nebo na závod.

Jezdíte především do horských oblastí. Je pro to kamion nějak speciálně upraven?

Mám na kamionu severské pneumatiky, které jsou ve Skandinávii povinné. Vpředu i vzadu. Jsou nižší, aby se trošku vyvážila síla a hmotnosti mezi návěsem a kamionem. Návěs má totiž dost nízko točnu, je to něco mezi standardem a lawdekem (nízká točná podlaha - pozn. red). Tyhle pneumatiky jsou drahé, normální zimní pneumatika na tahle kola stojí dvanáct třináct tisíc, tahle přijde jedna na třiadvacet. Ale vyplatí se to. Nandáme je na začátku sezóny, pak je hned sundáme a nandáme zase na další sezónu.

