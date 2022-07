Vítězný návrh pomníku T.G. M. od Petra Valera.Zdroj: Městský úřad TurnovMěsto přitom na realizaci pomníku již vyčlenilo dva miliony korun. „Ty peníze se tedy použijí jinde. Zřejmě na částečné pokrytí růstu cen za energie,“ doplnil Hocke.

Členové výběrové komise nedokázali přesvědčit dostatečný počet zastupitelů, aby hlasovali pro vítězný návrh. Pro realizaci plastiky jich hlasovalo osm, deset ji nechtělo a pět se zdrželo. „Vypadá to jako nějaká tasemnice, na první pohled to Masaryka ničím nepřipomíná. Myslím si, že doplňující cedule to nezachrání,“ vysvětlil David Schindler, zastupitel za Piráty, kteří vznik plastiky nepodpořili.

Nejhlubší myšlenka

Atypické dílo, plastiku Pravda roste s námi, do soutěže přihlásil Petr Valer ze Slaného. „Ze všech návrhů bylo toto dílo nejvíce abstraktní a intelektuální. Mělo nejhlubší myšlenku,“ popsala historička umění a členka poroty Markéta Kroupová.

Plastika možná zaujala odbornou komisi, méně pak už samotné Turnovany. „Viděla jsem vítězný návrh na výstavě všech dorazivších a doslova jsem z toho byla v šoku. Proč se dnes tlačí takové umění? Vždyť by stačil podstavec třeba s bustou nebo sochou,“ popsala místní obyvatelka Eva Kozáková.

Podobně reagovali obyvatelé Turnova i na sociálních sítích, kde proběhla doslova smršť negativních názorů. Někomu plastika připomněla střeva, jinému pokroucené roury. Evidentně měla negativní diskuze vliv i na mnohé turnovské zastupitele.

Soutěž o nový pomník zapadá do rámce oslav 750 let o první zmínce o Turnově. Zároveň si město 17. září připomene přesně 100 let od návštěvy prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. „Chceme to pojmout stejnou formou jako tehdy. Masaryk přijede na vlakové nádraží, dorazí na radnici a navštíví šperkařskou školu. Zde v roce 1922 navštívil školní dílny a kamenářskou výstavku zdejších firem. Mělo by jít o pokud možno co nejvěrnější rekonstrukci jeho cesty,“ popsala místostarostka Petra Houšková.

Tomáš Garrigue MasarykZdroj: Unknown (publisher Bain News Service), Public domain, via Wikimedia CommonsMasaryk v Turnově

Do Turnova přijel 17. září 1922 Masaryk nočním vlakem. Prezidentský vagon stál od 6. do 7. hodiny ranní na turnovském nádraží. Prezident vstával časně, vlídně kynul oknem a po sedmé hodině odcestoval ve svém vagónu připojeném k osobnímu vlaku na Železný Brod a do Semil. Jeho návrat do Turnova byl očekáván kolem 14. hodiny.



Turnovský program byl víc než nabitý. Na uvítanou zazněly fanfáry z Libuše, pak následovala pocta turnovské vojenské posádky. Poté vystoupil prezident ze svého vagónu, aby vyslechl státní hymnu, první oficiální projevy a vykonal přehlídku čestné roty. Starosta města Josef Honsů mu byl společně s nekonečnou řadou oficiálních hostí představen až v nádražním salonku.



V doprovodu starosty nasedl prezident do svého automobilu. Vyjel v čele celé motorizované kolony obklopen jízdním oddílem Sokola, který na slavnostně postrojených koních doprovázel prezidenta až před turnovskou radnici. Vítal ho celý vyzdobený Turnov – nepřetržitý špalír jásajících občanů, legionářů, Sokolů, hasičů, skautů, různých společenstev, krojovaných korporací a školní mládeže. Před radnicí pak proběhla první část oficiálního uvítání. Prezidenta pozdravili a velkou kytici předali malí bratři Josef a Jiří Klofcovi.

Turnov slaví 750 let od první zmínky

Město Turnov si letos připomíná 750 let od první písemné zmínky. V roce 1272 se mezi jmény šlechtického rodu Markvarticů objevuje Jaroslav z Hruštice (část Turnova), který získal území dnešního Turnova a zřejmě nechal postavit hrad Valdštejn. Rod se poté do dějin zapsal pod stejným jménem.

Oslavy začaly už s úderem Nového roku 2022, kdy nebe nad městem ozářil velkolepý ohňostroj. V únoru proběhl slavnostní křest poštovní známky. Známka v hodnotě A s grafikou z dílny Karla Zemana je doplněna přítiskem s turnovskou radnicí. Autorem vyobrazení radnice a také loga Turnov 750 let je turnovský výtvarník Jiří Lode.

Hlavní část oslav se konala od 21. do 29. května. První den proběhly dny otevřených dveří na všech turnovských školách a městských organizacích a sraz rodáků. Ve stejný den se konal i slavnostní zahajovací koncert Podkrkonošského symfonického orchestru s křestem obsáhlé publikace Dějiny Turnova.

Po celý rok budou v Muzeu Českého ráje Turnov probíhat výstavy poukazující na zdejší historii. Hned několik akcí připravila i Městská knihovna Antonína Marka. V rámci akce nazvané Děti Turnovu, Turnov dětem pokřtili další knihu Děti Turnovu, která je poskládána z výtvarných i písemných prací právě turnovských dětí. Další publikací k výročí města je kniha fotografií Turnov netypický. Ve spolupráci s pivovarem Rohozec bylo vydáno i výroční pivo v dárkovém balení, k dostání jsou už třeba klíčenky nebo hrnky s logem oslav.

Oslavy výročí uzavřou Podzimní slavnosti, které ještě nemají pevné datum.