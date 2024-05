Po skončení dvouletého kontraktu v hotelu si udělala masérský kurzy a dostala nabídku ve Frymburku. Tam taky zažila první negativní zkušenost. “Dvakrát se mi stalo, že mi muži nabízeli hodně peněz navíc za velmi nadstandardní služby,” popsala svoji zkušenost s muži toužícími po intimnějším než jen masérském zážitku. Její nadřízení se s tím ale vypořádali a znovu se to neopakovalo.

Filipínská masérka Flor vydělává na farmu

Nyní pracuje Flor střídavě v Turnově a Jablonci a je spokojená. Doma byla loni v listopadu, předtím se ale kvůli koroně s rodinou čtyři roky neviděla. “Dcera studuje a manžel pracuje na farmě. Po čase stráveném s rodinou se mi opravdu hodně stýská,” popsala. Má v plánu v Česku vydělávat, dokud dcera nedostuduje a pak ještě něco našetřit, než se vrátí nadobro domů. “Ušetřím peníze a zařídíme si malý podnik, budeme farmařit. V mojí provincii chováme prasata, koně, slepice a pěstujeme rýži a kokosy,” popsala. Chce zvětšit farmu, na které už teď pracuje její manžel. “Zhruba deset let budu pracovat tady, abych se mohla vrátit domů a splnit si sen,” uvedla masérka, jejíž nejoblíbenější olej při práci je ten levandulový.

Když zrovna nepracuje, připravuje si Flor jídlo na další den a odpočívá. “Potraviny se tu dají sehnat, na jaké jsem zvyklá, v asijských obchodech,” vysvětlila. Když přijela poprvé, nelíbilo se jí tu hlavně kvůli počasí, ale už si zvykla. “Manžel by ale přijet nechtěl, je tu na něj moc velká zima,” zasmála se nad tou představou sympatická žena kolem čtyřicítky. Dobré zkušenosti má i s místními. “Mluvím trochu česky, oni zase trochu anglicky, tak to vždycky nějak nakombinujeme,” dodala. Jednou vyrazila na výlet do Milána, jinak Českou republiku ještě neopustila. “Podívat bych se chtěla ještě do Švýcarska, líbí se mi tamní příroda,” podělila se o svůj malý sen.

Mezi klasickou a olejovou masáží je velký rozdíl

Masáže v Laya Spa Ritual jsou o celkovém zážitku, který z velké části dělají právě exotické masérky. “Zákazník přijde, dá si bylinkový čaj a čeká ho příjemná atmosféra i luxusní kosmetika. Při masážích si pak vybere z tří až pěti přírodních vonných olejíčků,” vysvětlila Lehmannová. Každá masérka má podle ní trochu jiný styl a intenzitu masírování. “Po první návštěvě si zákazník může říct, jestli by raději příště silnější masáž, nebo naopak,” dodala. “Já byla přímo v Thajsku asi dvacetkrát na různých masážích a jednou jsem si myslela, že odjedu na kolečkovém křesle, jak tvrdá masérka byla,” pousmála se.

Podle ní mají thajské masáže svého specifického ducha a vycházejí z unikátní historie a tradice. “Klasická thajská masáž je bez oleje, masérky používají tlak loktů, kolen a protahování. Olejové thajské masáže jsou mezi zákazníky oblíbenější a masérky se při nich věnují promasírovávání svalů a ztuhlých částí těla,” vysvětlila rozdíly majitelka salónu. Doporučuje na masáž zajít alespoň jednou měsíčně nebo ideálně jednou za čtrnáct dní s tím, že v jejich salónech mají i věrnostní program s každou devátou masáží zdarma a často nabízejí různé akce a zlevněné balíčky.

