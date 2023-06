Finální odběry pro hygienu, rozmístění lehátek a závěrečný úklid. Tak to teď vypadá na koupališti v Maškově zahradě, které se chystá na novou, již osmou sezonu. Aktuální teplota vody v bazénu byla první červnový den dopoledne 21.7 °C.

Napouštění koupaliště Maškova zahrada Turnov. | Video: se svolením Maškovy zahrady Turnov

Své brány koupaliště otevře návštěvníkům v pátek 2. června. V provozu budou všechny atrakce. Zatím bude koupaliště ve všední dny otevřené od 14.00 do 20.00 hodin a o víkendech od 9.00 do 20.00. Od pondělí 19. června pak započne celodenní provoz a každý den bude otevřeno od 9.00 do 20.00 hodin.

Maškova zahrada nabízí i večerní koupání, to při teplých letních večerech začíná ve 20:15 a končí v 22:30. V případě nepříznivého počasí se koupaliště operativně zavírá. Aktuální informace o případném zavření i večerním koupání jsou vždy dostupné na webových stránkách a na facebooku.

Vstupné na koupaliště Maškova zahrada



Celodenní:

Dospělí: 150 korun

Děti nad 120 cm výšky, Studenti do 26 let, Dospělí nad 60 let: 110 korun

Dospělí nad 70 let, ZTP, ZTP/P, doprovod ZTP/P: 70 korun

Děti do 120 cm výšky: 50 korun

Dětské skupiny: 70 korun

Parkování, lehátka: zdarma



Odpolední:

Dospělí: 120 korun

Děti nad 120 cm výšky, Studenti do 26 let, Dospělí nad 60 let: 90 korun

Dospělí nad 70 let, ZTP, ZTP/P, doprovod ZTP/P: 70 korun

Děti do 120 cm výšky: 50 korun

Dětské skupiny: 60 korun

Vstupenky na odpolední vstup je možné zakoupit již od 15:00



Večerní:

Jednotné vstupné: 100 korun



Úschovna kol: 30 korun

Příprava na novou sezonu začala v Turnově už v první půlce května. Pracovníci Městské sportovní Turnov vypustili vodu a bazén kompletně vyčistili. Proběhl také servis, revize technologií a zahradnické práce. Napouštění bazénu začalo ve čtvrtek 11. května a trvalo pět dní. Osmá sezóna by se neměla lišit od předchozích, opět bude fungovat v době letních prázdnin doprovodný program a na hladině návštěvníci najdou nafukovací vodní atrakci Wibit.

Květnové napouštění koupaliště Maškova zahrada Turnov

Zdroj: se svolením Maškovy zahrady Turnov

Úplnou novinku letos chystá gastroprovoz, a to v podobě objednávkového systému, který urychlí vydávání jídel na koupališti. Zákazník si bude moci po celou dobu přípravy jídla hlídat svoji objednávku. Na obrazovce uvidí, jestli už se jídlo chystá a zda je již připraveno k výdeji.

Venkovní koupaliště Maškova zahrada v Turnově nabízí:



Víceúčelový bazén:

celková plocha bazénu 795 m2

maximální hloubka 1,6 m



Dětský bazén:

celková plocha bazénu 65 m2

maximální hloubka 0,30 m



Tobogány a skluzavky:

Skluzavka KAMIKAZE:

délka 23,17 m

výška 9,86 m

Tobogán:

délka 92 m

výška 9,62 m