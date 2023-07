Uprostřed obce Loužnice se krčí nenápadná stará poloroubenka. Právě tady má svou klubovnu motorkářský klub Kumpáni Czech. Ten oslaví na místním koupališti již tuto sobotu 8. července 20 let od svého vzniku. Drtivou většinu těch let je prezidentem klubu jedenašedesátiletý Milan Šimek.

Milan Šimek na své mašině. | Foto: Kumpáni Czech

„K motorkám jsem přičichl už jako malý. Ve třinácti jsem se vrhl na motokros, v Mnichově Hradišti jsem jezdil v rámci tamního Svazarmu. Ve čtrnácti jsem pak dostal od rodičů svoji první novou motorku, Mustanga,“ vzpomněl štíhlý muž s prošedivělým plnovousem.

V Mnichově Hradišti prožil žákovská i studentská léta, poté nastoupil do zdejšího závodu podniku LIAZ. „Dělal jsem třeba originální nádrž pro kamion, který pak jel Rallye Paříž Dakar. Jenže v 90. letech LIAZ zavřeli. V Loužnici jsme měli chalupu a když jsem potkal svoji ženu, prodali jsme byt, přestěhovali jsme se sem a dům opravili. A já začal dělat sklo,“ řekl Šimek.

Na naléhání ženy skončil s motokrosem, byť v něm získal relativní úspěchy, když pravidelně obrážel seriály po celém Československu. Závodní kariéru zakončil v Motorsportu Praha, kde potkal výrazné osobnosti československé motokrosové scény, například Jaroslava Faltu, který ve své době patřil mezi světovou špičku. Trénovat jezdili třeba do písků na pobřeží Baltského moře v Polsku. „Motorky se tehdy fasovaly. Pětistovka na tréninky, dvěstěpadesátka na závody. Fasovali jsme veškeré náhradní díly, benzín také, za odjeté závody jsme dostávali peníze. Dneska to je vše naopak,“ doplnil motorkář.

Prezident motoklubu z Loužnice říká, že mezi motorkáři věk nerozhoduje

Jel dokonce jeden závod Mistrovství světa. Při něm dostal od motokrosové legendy Švéda Hakana Carlqvista malý dárek, který je uložen v klubovně Kumpánů. „Tehdy už vyhrával, v depu jsme měli boxy vedle sebe,“ zavzpomínal Milan Šimek.

Jak se měl ženit, s motokrosem byl utrum. „Budoucí manželka viděla jeden z mých velkých pádů v Horním Bousově a dala mi vysloveně nůž na krk. Prodal jsem motorku, koupil snubní prstýnky. Jako mladý jsem s tímhle sportem začal, jako mladý skončil. Ale ničeho nelituji, jsem relativně zdravý a motorky jsem neopustil,“ pousmál se Šimek.

Po sametové revoluci se také dostal k „západním“ motocyklům. Nejprve si pořídil upravenou Kawasaki z Rakouska, což byl chopper se silničním motorem. „A pak už jenom choppery. V 90. letech jsem jezdil sám nebo jsem se projel s turnovskými Black Cattle, v Jablonci fungovali Heroldi. Členem těch klubů jsem ale nikdy nebyl,“ vyjmenoval prezident klubu v Loužnici.

MC Kumpáni Czech

Sounáležitost s motorkářskou scénou nakonec přetavil v založení svého klubu. Motorkářské kluby, to je nadstavba amatérského motocyklismu. Založení motoklubu (MC) musí předcházet povolení od nejbližšího MC klubu, předložení loga, názvu a kombinace barev. Pak to musí MC kluby schválit. Žádost musí projít všemi kluby v republice. Když to schválí, sepíšou se pravidla klubu. Ty si sepisuje každý klub svoje a platí jen pro členy klubu, nikomu cizímu do nich nic není.

A tak vznikl MC Kumpáni Czech. „Byli jsme klub, ale neměli jsme klubovnu, scházeli jsme se v hospodě. A bez klubovny není klub. Vedle našeho domu stojí stará poloroubenka, kterou majitelé moc nevyužívali, asi dvakrát to bylo vykradené. Pronajali jsme si to nejdříve na tři roky a už jsme tady skoro dvacet let. Majitel je rád, že se mu o to staráme, opravujeme. Postavili jsme kuchyň, v hlavní sednici je přímo klub s výčepem, v podkroví máme dva pokoje na přespávání, jeden pro Kumpány, druhý pro návštěvy,“ vypočetl prezident loužnického motoklubu.

Motorkáři honili v okolí Loužnice Ledovou krysu. Teplé počasí na závod lákalo

Za dvacet let fungování MC Kumpáni nechal Milan Šimek prezidentování jen na pár měsíců. „Měl jsem toho nějak moc a tak jsem pravomoce přehodil na víceprezidenta. Ten to vydržel rok a pak to zase přehodil na mě. Ono to prezidentování v MC není nic extra,“ řekl Šimek.

Kumpáni nejsou jen o bezstarostné jízdě. První lednový víkend pořádá klub závod malých motorek Ledová krysa. V zimě, na ledu, na sněhu, pokud samozřejmě je. Jezdí se za každého počasí, nikdy se nemění termín. To je dost oblíbená akce, na kterou se do Loužnice sjíždí lidé ze širokého okolí. Na začátku května pořádá veřejné Zahájení sezóny, na podzim pak Ukončení. Z výtěžků ze svých akcí podporují handicapované děti.

V sobotu 8. července oslaví MC Kumpáni Czech na koupališti v Loužnici dvacet let od vzniku. Zahrají skupiny Hitmakers a Broken Damn. „Vstupné je dobrovolné, přijďte se pobavit,“ pozval Milan Šimek. A co další léta? „Nevím, už je mi jedenašedesát, rád bych to pomalu někomu předal. Naštěstí mám nějaké adepty. Do kdy jezdit? Do té doby, kdy budu zvládnout vytáhnout motorku z garáže. Do té doby, než mě zavalí,“ uzavřel Šimek.