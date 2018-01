Města i obce stále více využívají moderní nástroje

Jablonec n. N., Smržovka – Pozadu nejsou ani ve využívání aplikací, které se osvědčují.

Výřez jablonecké mapy z mobilní aplikace Lepší místo.Foto: archiv

Aplikace Lepší místo, která občanům Jablonce umožní vyfotit rozbitou silnici, lavičku nebo černou skládku a okamžitě ji odeslat na město, se velmi osvědčila. Město Smržovka se zase připojilo do aplikace Mobilní rozhlas. „Aplikace Lepší místo se velmi osvědčila,“ sdělil primátor Jablonce Petr Beitl. Od května 2015 do konce listopadu 2017 do aplikace přišlo celkem na 650 podnětů. Jen v roce 2017 jich bylo 277.

Díky přiřazeným souřadnicím magistrát hned ví, kde se problém nachází, a může se pustit do jeho řešení. „Občané mohou v aplikaci zároveň sledovat, jak je s podnětem nakládáno,“ doplnil Petr Beitl.

Mezi nejčastější podněty patří upozornění na stav vozovek, dopravního značení, úklidu města, prořezu zeleně nebo stav městského mobiliáře. Nejvíce podnětů stejně jako v předchozích letech přišlo z centra města 150, následuje sídliště Mšeno se sedmdesáti podněty. Nejméně jich přišlo z Proseče dva a Kokonína tři.

Podněty se prověřují a dle závažnosti vyřizují. Pokud je to možné, dochází k nápravě ihned, pokud se jedná o složitější záležitost, je zařazena do plánů oprav konkrétních oddělení. Rozsáhlejší opravy jsou náročné z hlediska času i financí. „Dostáváme také podněty, které nepatří do působnosti města, v těchto případech je s žádostí o prověření a případnou nápravu předáváme vlastníkům například Krajské správě silnic, dopravnímu podniku, Lesům ČR nebo soukromým osobám,“ vysvětlil Martin Oklamčák, vedoucí oddělení vnitřního auditu a stížností, které aplikaci obstarává.

I obyvatelé Smržovky mají možnost „pracovat“ s novou aplikací jak přes počítač, tak přes chytré telefony. Stačí zaregistrovat se a následně zdarma dostávat zprávy o aktualitách, jako jsou upozornění na výpadky vody, elektřiny, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do telefonu či e-mailu. „V rámci této nové služby bude možné pořádat ankety a místní referenda,“ doplnil starosta Smržovky Marek Hotovec. Aplikace nabízí i možnost použít projekt ZmapujTo, přes který je možné poslat foto černé skládky, zničeného veřejného majetku, a podobně.