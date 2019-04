Semilská radnice už nechala objekt vyklidit, zatím ale nemá jasno v tom, co s prázdnými prostory dále. Na rekonstrukci jsou totiž potřeba desítky milionů korun.

„Budova je ve velmi špatném stavu, léta se do ní nedala ani koruna. Potřebuje rekonstrukci střechy, oken, rozvodů,“ vypočítala Mlejnková a dodala, že radnice se nyní snaží, aby komplex získal statut kulturní památky, a to jako jedna z mála zvenku i zevnitř dochovaných staveb v České republice postavená v duchu takzvaného brutalismu.

Zápis ale ministerstvo kultury odmítlo už v roce 2014 . A to právě proto, že do žádosti nebyl zahrnut celý komplex – tedy včetně hotelu, který byl v té době v soukromých rukách. „Teď, když jsme získali i hotel, už tomu nic nebrání,“ poznamenala starostka.

Město nyní hledá dotační tituly, protože padesátimilionová injekce do objektu hotelu není pro samotné Semily reálná. Diskutuje se o možné přestavbě na sociální byty.

Celý komplex budov je architektonicky výjimečnou stavbou, kterou v roce 1972 navrhl architekt Pavel Švancer, spoluautor hotelu a vysílače Ještěd v Liberci či autor tamního městského bazénu. Sám architekt považoval areál centra za jedno ze svých nejzdařilejších děl.

Stavba měla být původně takzvaným podnikovým projektem tehdejšího podniku Kolora. Kvůli nedostatku financí však proběhla v rámci akce Z, kdy hlavní díl práce odvedli brigádníci. Komplex se slavnostně otevřel 8. prosince 1979, přičemž poslední práce byly dokončovány ještě pár hodin před otevřením.

Hotel ke komplexu přibyl až v roce 1986 v jednotném duchu. Po sametové revoluci jej pak získala soukromá firma.

Kulturní centrum Golf Semily je přitom mezi lidmi vyhledávané. Programy centra loni navštívilo na 12 tisíc lidí, oproti sezonám předchozím se tak jejich počet navýšil o tři tisíce. Celkový počet akcí, na nichž se Kulturní centrum Golf Semily organizačně podílelo, byl v uplynulé sezoně 130, u 74 z nich bylo centrum hlavním organizátorem.

V BRODĚ VÁHAJÍ

Uprostřed Železného Brodu stojí jiný hotelový komplex – někdejší hotel Cristal, vystavěný v letech 1942 až 1943 Okresní hospodářskou záložnou. Dnes je z hotelu kulturní památka, která však chátrá a majitelé se ho snaží mnoho let prodat.

V roce 2014 se zdálo, že objekt odkoupí radnice, z toho však sešlo. A dnes? „Společnost, která hotel vlastní, jej stále nabízí za skoro deset milionů korun. To by byl velký zásah do rozpočtu, proto město zatím s nákupem nepočítá,“ vysvětlil starosta Železného Brodu František Lufinka.

Několik let po válce provozoval hotel státní podnik Restaurace a jídelny, po nich podnik Železnobrodské sklo. Ještě v 90. letech minulého století zde fungoval hotel, bufet, dvě restaurace, diskotéka, posléze klub. Poté se v hotelu střídali vietnamští a arabští majitelé. A zřejmě od této doby se s hotelem táhne špatná pověst.

I dnes je spíše pustý a prázdný. Jen v přízemí, kde byl velký bufet a salátovna, mají prodejnu vietnamští obchodníci.