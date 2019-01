Jablonecko - Jablonec připravil podnikatele na konec provozu hracích automatů, který nastane v roce 2015, v Brodě vyhlásili stop stav.

Jde o soumrak hracích automatů na Jablonecku? Ano, ale nebuďme naivní, svou cestu si k nim gambleři najdou i nadále.



Jablonečtí zastupitelé odsouhlasili novou vyhlášku, podle které by měly výherní automaty v roce 2015 z města zcela vymizet. Proč až za tři roky? Radnice tak dává najevo vstřícnost vůči podnikatelům v této sféře. „Vyhlášením přechodného období dáváme provozovatelům a majitelů heren prostor, aby se s novou situací vyrovnali a měli možnost rozhodnout se, co dál se svým podnikáním,” vysvětlil běh na dlouhou trať starosta Jablonce Petr Beitl.



Ve městě je nyní 47 heren, ve kterých lze najít na sto padesát výherních hracích automatů. Podle nové vyhlášky o úpravě hazardu nebudou od 1. ledna příštího roku povolována žádná nová výherní zařízení. Pro ta, která už povolená jsou, bude platit tříleté přechodné období.



„K 31. prosinci roku 2014 by měla všechna tato zařízení svůj provoz skončit,” vysvětlila Markéta Hozová, mluvčí jablonecké radnice.



Vedení radnice spatřuje nebezpečí v sociálním jevu gamblerství dlouhodobě. „Je důležité zachovat právo občanů na klidný a spokojený život a potlačit nežádoucí vlivy v co nejvyšší plné míře,” doplnil Beitl.



Místní poplatek za výherní hrací přístroj i videoloterní terminál zůstává v Jablonci stejný. Tedy pět tisíc korun na tři měsíce za každý jeden.

Stop stav hernám vyhlásili pro příští rok i v Železném Brodě. „Herny u nás zatím nepřerůstají radnici přes hlavu. Nerušíme herny, které již fungují, zároveň ale nepřipustíme žádné nové,” přiblížil André Jakubička, starosta Železného Brodu.



Železnobrodští zastupitelé novou vyhláškou zakonzervovali současný stav. O dalším postupu rozhodne město zřejmě opět až za rok.

Podobně razantně vystoupili proti hernám i jinde. Například v krajském městě uzavřeli osm provozoven, z toho tři pro hrubé porušení nové městské vyhlášky o regulaci hazardu, která vstoupila v Liberci v platnost 20. října.