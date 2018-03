Města zhasnou, podpoří Hodinu Země. Ke kampani se může přidat každý

Liberecký kraj – Eiffelova věž, Koloseum, ale i dominanty České Lípy nebo Nového Boru v sobotu na 60 minut potemní. Připojí se tak k celosvětovému happeningu Hodina Země, který letos už podvanácté propojí obce, firmy i jednotlivce, jimž není lhostejná budoucnost naší planety. V Libereckém kraji kampaň podpoří také Svor a Železný Brod, ale i řada jednotlivců.

Ilustrační fotoFoto: čtk

„Symbolickým zhasnutím světel a veřejného osvětlení dáme najevo, že v našem městě věnujeme pozornost ochraně životního prostředí a klimatu,“ vysvětluje vedoucí novoborského odboru životního prostředí Jitka Kopčáková. Účast města v kampani svým rozhodnutím podpořili radní. „Přidat se k nám může kdokoli. Stačí, když doma v uvedený den a čas zhasne,“ vyzývá veřejnost Jitka Kopčáková. Světla zůstanou zhasnutá od 20.30 do 21.30 hodin.

Už po několikáté se připojí i Česká Lípa, veřejné osvětlení vypne v centru i v okrajových částech Dolní Libchavy, Staré Lípě a Dubici, potemní i jindy nasvícené památky. „Ať chceme nebo ne, klimatické změny postihují už i naši republiku. Změnit by se proto mělo také naše spotřebitelské chování. Je důležité se zamyslet, co můžeme pro zlepšení života na Zemi udělat jako jednotlivci,“ konstatuje starostka České Lípy Romana Žatecká.

Z AUSTRÁLIE DO SVĚTA

Lidé v kraji, kteří se na webu hodinazeme.cz zaregistrovali, slibují třeba nikdy nepoužívat auto či omezit spotřebu masa. „Jestli má Země existovat tak dlouho, jak všichni tvrdí, musíme pro to něco udělat. Když si každý řekneme, že to dělat nebudeme, že to udělá někdo jiný, dopadne to tak, že to nebude dělat nikdo,“ uvádí Tomáš Grundza z Chrastavy.

Celosvětovou akci vyhlašuje a koordinuje Světový fond na ochranu přírody (WWF), její počátek se datuje k 31. březnu 2007. Hodina Země v průběhu let přerostla z lokální akce v Austrálii v celosvětovou akci, koná se vždy poslední březnovou sobotu ve stejný čas. V České republice se letos připojí přes 80 obcí a památek, stovky jednotlivců i řada společností. Na celé planetě se kampaň koná v téměř 190 zemích.