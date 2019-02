Město si na splátku části dluhu vzalo šestimilionový úvěr. A to proto, aby mohly pokračovat alespoň už probíhající investiční akce, například budování pečovatelských bytů v budově bývalé Integrované střední školy. Jedenáctimilionový závazek Harrachova se objevil v roce 2010, kdy se město soudilo kvůli dluhu, který na ně měl přejít po privatizaci skláren Crystalex. Ve sporu šlo o starý úvěr sklárny, který měl údajně Harrachov v roce 1993 převzít spolu se třemi rozestavěnými bytovými domy, sbírkou skla a sklářským muzeem při privatizaci zdejší sklárny.

Město zastupoval advokát Tomáš Vašíček, který uzavřel s městem smlouvu: pokud stamilionový dluh města zmizí, bere deset milionů korun. Pokud by město spor prohrálo, neměl dostat ani korunu. Když se radnice po pro město vyvazujícím rozsudku z roku 2014 léta zdráhala advokátovi zaplatit, přenechal pohledávku zdarma společnosti Auditas.

Společnost pak začala peníze po městě vymáhat. Za pravdu jí dal nejprve Okresní soud v Semilech, konečné rozhodnutí pak padlo u Vrchního soudu v Praze. Dluh se kvůli prodlení vyšplhal na 11 milionů korun. Vedení města se rozhodovalo, zda spor nepovede až k Nejvyššímu soudu. To by ale bylo podle starostky kontraproduktivní. „Jde o dohodu mezi oběma stranami. Když my se nebudeme odvolávat, oni nebudou vymáhat pohledávku exekučně,“ vysvětlila Eva Zbrojová. Dohoda se teprve tvoří, projednávat by se měla v březnu.

Město si ponechalo pootevřená vrátka k rychlejšímu splacení dluhu. Uvažuje o možném prodeji podílu, které vlastní ve Sportovním areálu Harrachov. Město vlastní čtyři procenta, což by podle odhadu odpovídalo šesti milionům korun. Zastupitelstvo už schválilo přípravu prodeje. „Je to jedna z variant, jak by se daly sehnat další peníze. Osobně si ale myslím, že k prodeji nedojde,“ popsala starostka.

Na zatím posledním zasedáním harrachovských zastupitelů panovala dusná atmosféra. Konalo se netradičně v mobilních buňkách tvořící zázemí pro zdejší mladé sportovce a zájem veřejnosti byl na poměry Harrachova obrovský. Lidé se do místnosti nevešli, velká část nemohla zastupitele slyšet, natož vidět. Na přetřes přišel i dluh města vůči společnosti Auditas. Ne všichni zastupitelé jsou totiž s verdiktem spokojeni. Zaplatit se podle nich mělo dříve, než dluh narostl o další peníze vložené do právních sporů.

„Já jsem byl vždy pro zaplacení. Bohužel to znamená zataženou brzdu pro město,“ sdělil Radek Čermák. Současné vedení radnice se tak dostalo do prekérní situace. Opozice tvrdí, že za nárůst dluhu může právě nynější vedení. Eva Zbrojová starostuje v krkonošském městečku od roku 2010. „Tvrdila, že město nepočítá s prohrou a bude se soudit dál. Teď musí město zaplatit daleko více,“ poznamenal další z harrachovských zastupitelů Jiří Černý.