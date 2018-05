Město se dohaduje o peníze z uniklých tržeb obchodníků během uzavírky stavby

Jablonec nad Nisou – Město opraví dosluhující most.

Lidická ulice v Jablonci po rekonstrukciFoto: archiv

Rekonstrukce mostu na konci Lidické ulice v Jablonci má stát třináct milionů korun. Teď jde o to, kolik magistrát zaplatí provozovatelům obchůdků v domech, které jsou součástí mostu. Most je posledním místem Lidické ulice, které neprošlo rekonstrukcí, jež skončila před čtyřmi lety.

Jablonečtí zastupitelé schválili, že město uzavře smlouvu o finančních náhradách s majitelem domu s restaurací. Zatím ale nedovedlo do finále smlouvu s realitní kanceláří, která vlastní další pozemky v okolí plánované stavby. O ní se bude dále jednat. Některým jabloneckým zastupitelům se totiž zdály nepřiměřené denní náhrady.

„Na most navazují okolní domy, takže v průběhu stavby musíme zajistit vstup do těchto objektů. Navíc připravovaná provizorní lávka také musí být ukotvena do jedné ze staveb. Proto ty kompenzace za to, že částečně nebo úplně omezíme provoz v tomto místě,“ zdůvodnil existenci náhrad náměstek primátora Miloš Vele. „Jednání stále probíhají, ale věřím, že jak vlastníci domů, tak zastupitelé smlouvy odsouhlasí a budeme moci začátkem prázdnin stavbu zahájit,“ doplnil náměstek

„Určitě se chceme domluvit, víme, že most je v tak havarijním stavu, že ho chce město v krajním případě prostě zavřít,“ uvedl jeden z nájemníků sousedního domu.

Rekonstrukce mostu je skutečně potřeba. Limitující je jeho stav, ale také vzhled Lidické ulice, jedné z nejfrekventovanějších ulic v centru města. Most pochází z roku 1910 a od té doby prošel pouze drobnými opravami, k zásadní rekonstrukci během jeho více než stoleté existence nedošlo.

„Po plánované letošní rekonstrukci, po níž z původního mostu zbude prakticky jen kamenná klenba, dostane celá Lidická ulice jednotný ráz díky povrchu z kamenné dlažby i stejným sloupům veřejného osvětlení,“ doplnila mluvčí magistrátu Markéta Hozová.

LÁVKA POD TRATÍ

V dubnu začala dlouho očekávaná oprava lávky pod železniční tratí v ulici Na Můstku. Technici, kteří provádějí mostní prohlídky, doporučili její uzavření v létě 2016. Od té doby tak mostek přes Lužickou Nisu pěší nemohli využívat jako zkratku pod tratí.

„Ačkoli lávka není velká, přípravy na její opravu byly poměrně komplikované z hlediska různých povolení a souladu termínů. Pod mostkem vedou inženýrské sítě a situaci také komplikuje fakt, že podchází trať,“ popsal Vele, proč si lidé na opravu mostku počkali. Náklady na opravu jsou vyčísleny na 850 tisíc korun.

Letošní opravy komunikací a mostů vyjdou jablonecký magistrát na 31 milionů korun. V plánu je velkoplošná oprava povrchu v ulici 9. května a rozsáhlejší oprava chodníku v ulici Na Roli. Letos také skončí plánované propojení ulic Mládí a Palackého ve Mšeně, které se vloni nepodařilo zrealizovat kvůli komplikacím s inženýrskými sítěmi.

Do oprav komunikací letos magistrát plánuje vložit přes 14 milionů. Dalších 17 milionů budou stát rozsáhlejší opravy a rekonstrukce tedy i most v Lidické.