Pokračují totiž soutěže O zlatou makovici nebo Znáte, víte, tušíte? Dětskou kategorii má i XII. ročník amatérské fotografické soutěže na téma citátu Karla Čapka Nejkrásnější na světě nejsou věci, ale okamžiky.

Až do otevření knihovny je samozřejmě pozastavena jen soutěž Knoflíkohraní. Ta totiž spočívá ve sbírání knoflíků za přečtené knihy a splněné úkoly.

Amatérskou fotografickou soutěž pořádá knihovna již počtrnácté. A myslí i na nejmenší fotografy, když je rozdělena do dvou kategorií: do 16 a nad 16 let.

Snímky s názvem a podepsanou přihlášku ve formátu JPG dodávají zájemci v elektronické podobě, nejjednodušeji e-mailem na adresu soutez@knihovna.mestojablonec.cz. Po vyhlášení vítězů (termín bude upřesněn v programovém přehledu knihovny) vznikne z vybraných příspěvků výstava na schodech staré radnice.

Pokračuje i tradiční křížovkářská soutěž pro mládež pod názvem O zlatou makovici. Letos je zaměřena na komiks.

Na webu knihovny najdou mladí čtenáři každý měsíc jednu křížovku. Kompletně vyluštěnou křížovku pak mohou zaslat mailem nebo počkat, až knihovnu znovu otevřou. „A v prosinci pak ze všech úspěšných řešitelů dvanácti kol vylosujeme pět vítězů,“ doplnil ředitel Městské knihovny Jablonec nad Nisou Zbyněk Duda.

Mladí čtenáři se mohou zapojit i do další soutěže pořádané knihovnou a to do vědomostní soutěže Znáte, víte, tušíte? Letos zvolili téma Chráněná krajinná oblast Jizerské hory. V každém vydání Jabloneckého měsíčníku je zveřejněna jedna otázka, na kterou lze odpovídat prostřednictvím webových stránek knihovny a to vždy do poloviny měsíce. Vyhodnocení každého kola pak proběhne losováním jednoho výherce z úspěšných řešitelů kvízu.