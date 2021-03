K události došlo na křižovatce ulic Pražská a Nádražní v úterý kolem 14. hodiny. Situace je dle videa pořízeného roztřesenou rukou nepřehledná, nicméně je vidět, že žena leží na zemi. Nejprve ji pacifikují tři strážníci, poté jeden odchází za kolegou, který rozmlouvá zřejmě s jejím synem. Strážníci poté hovoří i s procházejícími lidmi. Žena na zemi volá o pomoc. Po chvíli se pod dohledem zvedá ze země a celá skupinka odchází. Do videa volá dětský hlas: „policejní brutalita“.

Video zveřejnila Eliška Kulhanková z Jablonce. „Tohle je přehnané, velice slušná paní, znám ji od vidění. Jí a jejího syna právě srazila policejní hlídka. Paní křičela o pomoc, to vše kvůli roušce,“ okomentovala video.

Jenže zřejmě natočila jen část incidentu. „Viděl jsem, jak na ženě jeden leží. Když jsem se zeptal, co to má znamenat, odpověděli, že žena neměla roušku a po upozornění je napadla,“ přiblížil jeden ze svědků. Stejně to popisují i zasahující strážníci.

Úterní incident nyní prošetřuje policie. „Odpoledne jsme obdrželi oznámení o napadení hlídky strážníků, ke kterému mělo dojít kolem 14. hodiny. Zásah primárně nesouvisel s tím, že by žena neměla nasazenou roušku,“ sdělil mluvčí krajské policie Vojtěch Robovský.

Policisté nyní vyhodnocují důkazy, zajistili výpovědi svědků, kamerové záznamy a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu násilí proti úřední osobě v úmyslu působit na výkon pravomoci úřední osoby. Žena měla hlídku strážníků napadnout právě při kontrole dodržování mimořádných opatření.

Jablonecký magistrát se k incidentu zatím nehodlá vyjadřovat. „Vše je v šetření Policie ČR, my k tomu tak nyní žádné informace nepodáváme,“ uvedla mluvčí jablonecké radnice Jana Fričová.

Masově šířené videa vyburcovalo tisíce lidí, kteří nejprve obviňovali zasahující strážníky z nepřiměřenému postupu. „Ti policisté a policistky asi nemají vlastní děti nebo je musí hodně nenávidět, že si pak svá ega léčí na cizích dětech, když před nimi napadají jejich matky jen kvůli rouškám,“ shrnula za všechny Jarmila Řeháková. Spousta komentářů pak obsahuje vulgarity směrem ke strážníkům, ale i policistům nebo vládě.

„Zlo v lidech“

Po zjištění, že natočené části incidentu předcházelo nevhodné a možná i protizákonné jednání ženy, se ale našli i tací, kteří zásah obhajují. „Video jen rozbouřilo zlo v lidech. Já být zasahující policista, tak podám žalobu,“ namítl Jiří Ritter z Jablonce.

K incidentu došlo v době, kdy platí opatření proti šíření koronaviru. „Část občanů situaci stále podceňuje, obviňuje nás ze zbytečného strašení, posílá vulgární vzkazy a odmítá dodržovat nařízení vlády, jako jsou roušky ve městě nebo výlety za hranice obce,“ doplnila Fričová. Respekt k vládním opatřením je podle mluvčí magistrátu u některých skupin obyvatel velmi malý.

V úterý nešlo o jediný takový případ. Strážci zákona tvrdě zasáhli také proti jiné ženě bez roušky, jež se údajně odmítla legitimovat, tentokrát v Ostravě. I v tomto případě tomu přihlíželo dítě.