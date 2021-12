Přidělení služebního bytu, rekondiční volno, 150 tisíc náborový příspěvek. Jablonec se pustil do boje o strážníky. Poslední dva strážníci opustili řady Městské policie (MP) Jablonec nad Nisou nedávno. Odešli k nově vzniklé MP v Harrachově. Jablonec se obává, že další strážníci by mohli odejít i do Frýdlantu, který také připravuje vznik vlastní policie. Jablonec má nyní 44 strážníků, z toho dvě strážnice jsou na mateřské dovolené. Ideálem by bylo mít jich 50.

„Navíc nás v tomto stavu trápí nemocnost. Hodně strážníků máme blížících se důchodovému věku. Na jejich zdraví se podepisuje fakt, že denně konají službu na ulici za jakéhokoli počasí,“ sdělil ředitel jablonecké městské policie Michal Švarc. Průměrně v letošním roce marodili tři strážníci naráz.

Stavy městských policií jsou problémem i v jiných městech regionu. Zájemců o tuto práci přitom není mnoho. „O práci u městské policie je malý zájem, protože je velmi náročná, bez dlouhodobé perspektivy a nedostatečně ohodnocená. Navíc obdobnou cílovou skupinu pracovníků poptává rovněž Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Vězeňská služba, Armáda ČR, Celní správa ČR a další obdobné složky,“ popsal Švarc. A právě proto nabídne město zájemcům zajímavé bonusy. „Agresivita ve společnosti roste. Bonusy pro strážníky přinesou zlepšené pracovní podmínky a větší klid,“ sdělil primátor Jablonce Jiří Čeřovský.

Opatření vedoucí ke stabilizaci jsou shrnutá do dvou směrů – nábor nových zaměstnanců a motivační benefity pro zaměstnance současné. Novým strážníkům vedení MP Jablonec může nabídnout možnost přidělení služebního bytu pro strážníka se smlouvou na dobu neurčitou nebo bydlení v ubytovně pro strážníka čekatele a náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun, rozložený do několika let.

K motivačním krokům pro stálé zaměstnance patří stravenky v hodnotě 150 korun, finanční odměny při dosažení pracovního jubilea od 10 do 30 a více let (každých 5 let) na pozici strážníka od 10 do 30 tisíc korun. Jednou ročně může strážník využít rekondiční volno mimo řádnou dovolenou, a to dva dny za 5 let, tři dny za 10 a pět dnů za 20 a více odpracovaných let. Od zaměstnavatele dostane jednou ročně poukaz na 5000 korun na pořízení například vitaminových doplňků, sportovních či zdravotních pomůcek a podobně.

Jablonec očekává, že situace na specifickém pracovním trhu se změní, až začnou brány jablonecké Střední školy řemesel a služeb opouštět absolventi nového maturitního oboru Bezpečnostně právní činnost. Zahájí vyučování v příštím školním roce, první absolventi se na trh práce dostanou v roce 2026.

Jablonecká škola se stane třetím ústavem v Libereckém kraji, který nabídne maturitní obor pro možné budoucí členy jednotek integrovaného záchranného systému. Další podobné obory nabízí Střední škola Semily, a to Požární ochrana a Střední škola Kateřinky v Liberci se zaměřením Záchranářství a bezpečnost obyvatel.

Ředitel jablonecké školy Martin Kubáč nový maturitní obor vnímá jako velice potřebný. „Jako bývalý policista a vězeňský dozorce vím, jaký je podstav v těchto sborech. Je potřeba vychovávat lidi, kteří tento stav zlepší,“ vysvětlil.

Náborové příspěvky pro strážníky nenabízí žádné z největších měst Libereckého kraje. „V Liberci v současné době náborový příspěvek na pracovní pozici strážníka nenabízíme. Zaměstnanecké benefity jsou pět týdnů dovolené, příspěvky na stravu, až 9 dní sociálního volna, zaměstnanecké výhody vyplývající z kolektivní smlouvy a další,“ popsala mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová.

Podobně jsou na tom strážníci v České Lípě. Náborový příspěvek tu nenabízí žádný. „Ani bydlení pro městské strážníky nenabízíme,“ doplnila mluvčí magistrátu Kristýna Brožová.