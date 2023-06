Bývalo tu sklenářství, v průběhu června se z něj stane zázemí pro okrskáře Bronislava Nováka. Ze sídliště Žižkův Vrch se přestěhuje o pár ulic dál. Akcí „škatulata, hejbejte se“ chce magistrát utišit mnohaletou problémovou situaci v místě.

„Se společností Albert Česká republika jsme dospěli k dohodě, že poskytne prostor pro služebnu městské policie. Nájemné je sjednáno za symbolickou cenu 2000 korun měsíčně bez zálohy za energie a vodu. Na dobu od července do konce října městu ještě řetězec nabídl snížené nájemné, a to 100 korun měsíčně,“ popsal jablonecký primátor Miloš Vele.

Okrskář tu nebude mít pevně stanovené provozní hodiny. „Na výkladní skříni bude polep s přímým kontaktem na něj, a to jak e-mail, tak telefon, a lidé si budou moci dohodnout schůzku. Služebna bude sloužit okrskáři, ale i asistentům prevence kriminality. V současné době má městská policie ve svých řadách šest asistentů včetně dvou Ukrajinců,“ sdělil ředitel MP Jablonec nad Nisou Michal Švarc.

Problémový vnitroblok Na Vršku se služebny nedočká. Dostane aspoň kameru

Služebna má zajistit obyvatelům sídliště zvýšený pocit bezpečí. V problémové ulici, kterou tvoří několik dvanáctipatrových domů, vznikne nová služebna městské policie i po nátlaku části zdejších obyvatel. „Měla tady být dávno a situace by se tak nevyhrotila,“ popsala jedna z obyvatelek. Stejného názoru je i Jiří Nožička, který na problém upozorňuje magistrát už několik let. „Novou služebnu Na Vršku mi slíbil jak primátor, tak ředitel městské policie. Tak paráda, že to klaplo,“ glosoval Nožička.

Mohlo by vás zajímat: Vadí jim násilí v Jablonci, zakládají občanské sdružení. Facebook už jim nestačí