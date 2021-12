Jen dvě procenta dotázaných vyjádřila nespokojenost v oblasti bezpečnosti v Jablonci nad Nisou. Vyplývá to ze sociologického průzkumu zkoumajícího pocit bezpečí, který si v letošním roce zadal jablonecký magistrát. Průzkum probíhal v letních měsících, odpovědělo v něm 518 respondentů ve věku 18 až 75 let. Spokojeno se životem ve městě je 82 % dotázaných. „Nejvíce spokojených lidí bylo z lokalit Šumava, Vrkoslavice a Rýnovice. Více jsou spokojeni muži než ženy,“ doplnila mluvčí magistrátu Jana Fričová.

Průzkum se zaměřil i na míru trestné činnosti ve městě. Nejvíce Jablonečany trápí výtržnictví a rvačky. „To více trápí ženy, muže spíše krádeže všeho typu,“ upřesnil manažer prevence kriminality MP Jablonec Tomáš Svačina. Otázka na nebezpečné lokality přinesla nová zjištění. Mezi nimi se objevily ty, o nichž městská policie ví dlouhodobě, ale i několik nových. „Samozřejmě, jde o pocity, což je trochu zavádějící. Proto se nám v průzkumu objevilo několik míst, odkud nemáme hlášenu žádnou trestnou ani přestupkovou činnost,“ poznamenal primátor Jablonce Jiří Čeřovský. I tak ohodnotil výsledky průzkumu jako skvělé.

Velkou měrou za to může práce strážníků jablonecké městské policie i policistů. S jejich působením je spokojeno 84, respektive 78 procent respondentů. To je oproti poslednímu podobnému průzkumu v Jablonci, který proběhl v roce 2012, prudký nárůst ve všech sledovaných ukazatelích.

Záchrana životů

Podle ředitele MP Jablonec nad Nisou Michala Švarce pomohl k názoru obyvatel fakt, že strážníci jen v roce 2021 zachránili hned několik lidských životů.

Zvláště emotivně vzpomněl na případ z července letošního roku. Na tísňovou linku městské policie tehdy zavolal muž, který si spletl číslo s linkou zdravotnické záchranné služby. Jeho dcera se ve vysokých teplotách dusila, pěna u úst. Strážníci vyjeli na místo, služba zatím alarmovala zdravotníky. Na místě dívce strážníci zajistili životní funkce, aplikovali čípek s léčivem, zabalili ji do ledového zábalu a vyčkali příjezdu zdravotníků. „Maminka nám pak přišla poděkovat. I malá Karolínka si pamatovala, že se o ni starali nějací lidé v uniformách. Přála si, aby mohla sama poděkovat hodnému strejdovi, který se o ni postaral. A tak jsme se s ní už několikrát sešli. Karolínku dnes bereme jako součást naší policejní rodiny a v létě se ji chystáme pozvat k nám na služebnu,“ popsal Švarc.

Strážníci v Jablonci testují nové mobilní kamery. Město na systém získalo dotace

Dále strážníci s pomocí automatizovaného externího defibrilátoru (AED) zachránili v letošním roce život čtyřem mužům, další záchrany životů si vyžádala dopravní nehoda s čelním nárazem do kruhového objezdu a rvačka v centru města. Po ní zůstal na místě taxikář se zapadlým jazykem. Zachránili ho strážníci. „Chtěl bych vyzdvihnout jejich profesionalitu při poskytování první pomoci, bleskový příjezd na místo, poté ukázkovou akci při dopadení pachatele, který mi způsobil těžkou újmu na zdraví,“ poděkoval napadený Jiří Máslo.

Mapy budoucnosti

Jablonečtí strážníci navíc představili projekt Mapy budoucnosti II, který spustilo Ministerstvo vnitra ČR. Město se spolu třeba s Libercem či Turnovem zapojilo do jeho pilotní části. Projekt vytváří unikátní mapu dat a statistik, ale i zobrazení trestných činů a přestupků se zobrazením lokality. Veřejnost ji může najít na webu kriminalita.policie.cz.

Zapojení do pilotního projektu znamená pro jablonecké strážníky bonus. V neveřejné části map se uživatel přihlásí pod předem schváleným jménem a heslem a vidí nejen více dat, ale i detailnější informace. Systém umí vyhodnocovat data dle místa, trestného činu a času. „V podstatě nám bude moci ukázat, kdy a kde může dojít k páchání trestné činnosti. Pak si dané lokality v daném čase více všímáme,“ vysvětlil Svačina.

Jablonecký kamerový systém našel celostátně hledané dívky, zrovna užívaly drogy

K exportu dat dojde začátkem příštího roku. Na to se těší nejen v Jablonci, ale i v Liberci. „Po nahrání dat do mapy získáme veškerý přehled o tom, co se v dané lokalitě děje. Díky mapě budeme moci zacílit hlídky do jednotlivých míst, kde je trestná činnost prokázána, do rizikových oblastí,“ sdělil ředitel Městské policie Liberec Ladislav Krajčík.

Do projektu se zapojil v Libereckém kraji i Turnov. „Měl by našemu městu a jeho občanům přinést lepší zacílení policejních hlídek díky přístupu k detailním datům o kriminalitě na území města,“ řekl manažer prevence kriminality města Turnova Vladimír Hladík.