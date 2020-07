Jablonecký vnitřní turistický okruh získal svou vlastní značku. Tvoří ji čtverec o velikosti 10 x 10 cm, v němž bílé svislé pruhy rámují vnitřní, pět centimetrů široký, modrý pruh. Nová značka nahrazuje klasické turistické značení, které je chráněným vzorem Klubu českých turistů (KČT). Přeznačení okruhu vyšlo na více jak pět tisíc korun.

Nové značení vnitřního turistického okruhu. | Foto: Město Jablonec nad Nisou

V roce 2018 rozhodla Krajská komise KČT, že jablonecký vnitřní turistický okruh nesplňuje požadavky na zařazení do sítě značených turistických tras. Bylo to proto, že turistické trasy mají spojovat významná přírodní, kulturní nebo architektonická místa, pokud možno po přírodních cestách. To městský okruh nesplňuje, proto bylo původní turistické značení okruhu přetřeno. Návrh na obnovení značení turistický klub zamítl i další rok.