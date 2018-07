Meteorologové slibují sluníčko, hygienici zase čistou vodu

Liberecký kraj – Studená fronta od severozápadu včera udělala čáru přes rozpočet předpovědím, které slibovaly tropický týden. Ten se zatím opatrně projevuje na jihu Moravy, kde teploty už zkraje týdne dosáhly 30 stupňů. Meteorologové ale slibují, že letních veder se dočkají i lidé na severu.

Jablonecká přehrada nabízí v horku osvěženíFoto: Deník

Podle dlouhodobé předpovědi by měl být závěr července nejteplejší z celých prázdnin. V srpnu bychom si měli užít více sluníčka, ale méně srážek. „Srpnové počasí bývá stabilnější,“ říká meteorolog Petr Dvořák. Pro milovníky koupání to znamená jediné. Připravit lehátka, plavky a krémy na opalování. A kam se za koupáním vypravit?

ČISTÝ JE HARCOV, OPAKEM JE MÁCHÁČ

Podle aktuální informace Krajské hygienické stanice v Liberci je kvalita vody na veřejných koupalištích i přírodních plochách v celém kraji dobrá. Výjimku tvoří Máchovo jezero, kde je dlouhodobě zhoršený stav vody kvůli sinicím. „Je to stejné už po několik let. Sice se tam sice prováděla určitá opatření, ale výsledek je vždy nejistý. Sinice tam zkrátka jsou a je třeba s nimi počítat,“ upozorňuje mluvčí krajské hygieny, Zuzana Balašová.

Podle ní ale není koupání v jezeře pro lidi nebezpečné, pokud budou dodržovat některé hlavní zásady, jako je osprchování se pitnou vodou a dohled nad dětmi, jež se mohou vody při dovádění nalokat, což může způsobit lehké zvracení. U alergiků se mohou vyskytnout přecitlivělé reakce, především různé kožní problémy, záněty a alergické reakce očí a spojivek.

Že je boj se sinicemi přes veškeré vynaložené prostředky předem marný, vysvětluje vedoucí odboru vodního a lesního hospodářství krajského úřadu Karel Pop: „Člověk vytvořil pro sinice vhodné prostředí a podmínky a to už se nezmění ani přes veškeré vynaložené finance. Můžeme se je snažit tlumit, ale víc s tím nesvedeme,“ připomíná. Sinice totiž podle odborníků dokážou v určitém stádiu čekat i desítky let, a jakmile nastanou podmínky vhodné pro jejich množení, nic tomu nezabrání. „I když jste vyčistili a odkanalizovali všechny přítoky, je to marný boj,“ dodává Pop.

Podle Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezero je cílem udržet kvalitu vody alespoň na stávajících hodnotách, které jsou při dodržování režimu přijatelné. „Dokládají to analýzy vzorku vod nabíraných na přítocích a v rybnících ležících pod jezerem,“ uvedl začátkem prázdnin ředitel společnosti Petr Holub.

Podmračený smajlík, který na mapce hygieniků upozorňuje na zhoršenou kvalitu vody, je kromě Máchova jezera v rámci kraje už jen v Sedmihorkách. Na ostatních koupalištích a kontrolovaných vodních plochách je stav vody dobrý. „Pouze Hamr na Jezeře vykazuje zhoršenou průhlednost, která ale s kvalitou vody nesouvisí,“ upozorňuje Balašová. Způsobit ji může spadané listí, pyly nebo třeba přívalové deště. Stejně dobré výsledky vykazují opakovaná měření i na harcovské přehradě. „Voda se pravidelně odebírá u pláže a poblíž hráze a zkoušky vykazují dobrou kvalitu,“ ujišťuje Balašová.

Řada lidí přesto na harcovskou nádrž pohlíží se značnou nedůvěrou. „Vychází to ještě z doby, kdy tu nebyla kanalizace a do přehrady vtékaly splašky z Harcovského potoka. Teď se ale nic takového neděje,“ vzkazuje hrázný přehrady Martin Vrchovský. Zakalená barva vody není podle něj důsledkem špatné kvality, ale geologického podloží, které je značně odlišné od přehrady v Jablonci.

VODA JE ČÍM DÁL TEPLEJŠÍ

Na kvalitu vody má vliv také její teplota. Ta se od roku 1979 zvýšila zhruba o dva až tři stupně Celsia. Teplota vody v harcovské přehradě i jablonecké nádrži Mšeno je aktuálně kolem 22 stupňů. O mnoho chladnější nejsou ani vody v jizerskohorských přehradách. Podle údajů z Povodí Labe dosahuje teplota na Černé Nise v Bedřichově či na Souši 18,5 stupně. V obou nádržích, které jsou zdrojem pitné vody, je však koupání zakázáno.