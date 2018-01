Mezi Brodem a Semily vznikne červená zatáčka. Řidiči tam mívají problémy

Železný Brod, Semily - Na silnici mezi Železným Brodem a Semily se objeví červený asfalt. Bude vůbec první, kde jej stavbaři použijí v Libereckém kraji.

Červeně zvýrazněný a zdrsněný asfaltový povrch Foto: Deník/Pavel Sonnek

Prudká zatáčka mezi vesničkami Pelechov a Proseč, na trase mezi Semily a Železným Brodem pěkně klouže. „Tady bývá každou chvíli někdo ve svodidlech nebo v sobě, zvlášť lidi, kteří to tady neznají. Ani nevím proč, ale stačí, když zaprší, a řidič tady musí být velmi opatrný,“ vysvětluje Jan Kozák, který jako řidič úsek dobře zná.

Zatáčka s mostkem, pod kterým protéká Mlýnský potok, je záludná. To by se ale mělo přece jen změnit k lepšímu. Na letošní rok totiž majitel silnice, tedy Liberecký kraj, přislíbil rekonstrukci celého 112 metrů dlouhého úseku. I s mostkem to přijde skoro na 17 milionů korun.

Na řidiče tam čeká novinka, alespoň v Libereckém kraji. „Povrch vozovky bude opatřen bezpečnostní protismykovou úpravou s optickým zvýrazněním červenou barvou. Barevný asfalt se na silnici v Libereckém kraji objeví úplně poprvé,“ přiblížil náměstek hejtmana Marek Pieter.

Současný stav mostu přes Mlýnský potok je havarijní a nevyhovuje ani šířka navazující komunikace. „Rekonstrukce je navržena jako kompletní nahrazení současného mostu novou rámovou železobetonovou konstrukcí,“ vysvětlil Marek Pieter. Provedena bude i obnova odvodnění, bezpečnostních zařízení a dopravního značení.

Na vozovku u a na mostku aplikují cestáři speciální protismykový nástřik, který zlepší přilnavost vozidla v zatáčce. A červené zabarvení přiměje řidiče, aby zbystřili.

Začne se pracovat i jinde. V opravovaných úsecích budou upraveny a napojeny současné sjezdy. Dále pak vjezdy ze sousedních pozemků, komunikací a prostory křižovatek. U silnice II/292 v Semilech, silnice III/2915 v úseku Horní Řasnice Jindřichovice pod Smrkem a silnice III/32546 v Horce u Staré Paky se bude pracovat na obnově zpevněných ploch vozovek v celkové délce 5,6 km.

„V rozpočtu kraje je na letošní rok na opravy a rekonstrukce krajských silnic schválena částka 100 milionů korun. Koncem ledna předložíme zastupitelům rozpočtovou změnu, jejíž součástí bude navýšení prostředků o částku 200 milionů. V rámci evropských dotací plánujeme rekonstruovat silnice v minimálním objemu asi 250 milionů. O získání dalších finančních prostředků, zejména od státu, budeme dále usilovat,“ dodává hejtman Půta.

V únoru plánuje Liberecký kraj zahájení výběrového řízení na zhotovitele oprav havárie zdi u silnice mezi Tanvaldem a Albrechticemi.