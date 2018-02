Mezi hráčskou špičkou nechyběla mistryně republiky

Jablonec nad Nisou – Do herny TJ Bižuterie se sjeli nejlepší hráči kulečníku z republiky, aby bojovali v královské disciplíně, v trojbandu. Za organizátory to potvrdil úřadující mistr republiky a účastník Mistrovství světa v Bolívii Jan Hudák. „Pořádáme třetí Velkou cenu Jablonce. Přihlášených je třicet dva hráčů. Nechybí Ivo Gazdoš z Ostravy, držitel sedmadvaceti titulů mistra republiky, Štěpán Kohout z Kladna s pěti tituly,“ informoval turnaji Jan Hudák.

ROZHODL KARAMBOL

V hlavní soutěži se hráči rozdělili do skupin a v závěrečném finále hráli vyřazovacím způsobem, KO systémem. Domácí jednička, Jan Hudák, do finálových bojů postoupila. „Jeden zápas byl hodně těžký. Je vidět, že se špička vyrovnává. Hrál jsem s Ivou Coufalíkem z Prostějova a v předkvalifikaci jsem o jeden karambol nakonec vyhrál. I slabšímu soupeři může zápas vyjít a je důležité, jak se chytíte,“ uvedl k duelu jablonecký hráč.

Postupujícím do hlavní soutěže byl také Ivo Gazdoš a Petr Markub z Kladna. O postup usilovala i jediná žena, která se turnaje účastnila. Irena Hambálková reprezentovala pražský žižkovský klub a je úřadující mistryní republiky. „V zápase dlouho vedla a schylovalo se k překvapení, že postoupí do finálových bodů. V závěru se ale karta otočila a vyhrál soupeř,“ okomentoval zápas Hudák.

LÁSKA NA PRVNÍ POHLED

Jediná žena si atmosféru kulečníkových soutěží nejen v Jablonci chválila. A za jiný sport by kulečník nevyměnila. „S otcem jsem si chodila často zahrát. Ale, když jsem se potkala s trojbandem, byla to moje láska na první pohled. Je to disciplína, při které musí člověk hodně přemýšlet. A to se mi na ní líbí,“ uvedl hráčka, která má za sebou nejen domácí, ale i zahraniční úspěchy a už teď se připravuje na další náročná klání. „Třetího března se koná první mistrovství České republiky žen v trojbandu. Pořadatelem je klub Evita Kladno. Těším se, že si poměřím síly s ostatními ženami,“ uvedla k dalším plánům Irena Hambálková.

Všichni účastníci jablonecké Velké ceny se v těchto dnech už také připravují na blížící se Mistrovství republiky, které se koná v dubnu v Praze. Úspěch na jabloneckém turnaji byl pro mnohé zárukou a nominací zúčastnit se mistrovského podniku. „Je to uzavřené mistrovství pro prvních šestnáct hráčů podle výkonnosti. Já, jako úřadující mistr republiky, jsem nasazený, takže se mi boj o nominaci vyhnul. Z jabloneckých hráčů má ještě šanci na účast Janis Ziogas,“ informoval Jan Hudák. A proč je trojband královskou disciplínou? „Říká se, že je to nejtěžší disciplína kulečníku. Úkolem hráče je jeho koulí trefit minimálně tři mantinely, než zasáhne zbývající třetí kouli. Proto se v této disciplíně dosahuje pěti, osmi nebo i více sérií. Mně se podařilo zahrát tady jedenáct. Uvidíme, jestli to zůstane rekordem turnaje. Národní rekord je starý pět let a drží ho kladenský Štěpán Kohout, který udělal osmnáct karambolů. Překonat ho bude velmi těžké,“ charakterizoval královskou disciplínu trojbandu nejlepší domácí hráč a mistr republiky. Velkou cenu Jablonce vyhrál Ivo Gazdoš z Havířova, druhý byl Jan Hudák a domácí Janis Ziogas skončil devátý.