Jablonec nad Nisou /ROZHOVOR/ – Chystá se dohoda o ukončení spolupráce s dopravním podnikem.

Ilustrační snímek | Foto: Deník

Jak bude od této soboty zajištěna městská hromadná doprava ve městě a jeho okolí, ještě není definitivně jisté. Pravděpodobné ale je, že ji bude zajišťovat dopravce BusLine. Deníku to řekl předseda jabloneckého dopravního sdružení Tomáš Levinský.



Provoz městské dopravy v Jablonci a okolních obcí objednává Dopravní sdružení obcí Jablonecka. Dopravu zajišťuje Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, který ale využívá stoprocentní subdodávky právě od BusLinu. Ten dopravnímu podniku před půl rokem vypověděl smlouvu, výpovědní lhůta skončí právě v pátek.



Vedení dopravního podniku původně vypsalo na nového subdodavatele tendr, ten se ale zadrhl kvůli námitce u antimonopolního úřadu.



Dopravní sdružení zatím poptávalo autobusy po vlastní ose. „Poptali jsme tři společnosti. Arriva se nám nevyjádřila, Autobusová doprava Podbořany nemá kapacitu. Ve hře je jedině dopravce BusLine,“ uvedl Tomáš Levinský. Smlouva ale zatím uzavřená není.

Včera se pak zástupci dopravního podniku a dopravního sdružení dohodli, že připraví společnou dohodu o ukončení spolupráce. „Svěřili jsme to právníkům, dohoda by měla být na stole ve středu, nejpozději ve čtvrtek,“ řekl Levinský



Vypadá to tedy, že dopravní podnik jablonecké autobusy opouští. „Nijak mne to nepřekvapuje. Z jednání, která probíhala, jsme vydedukovali, že zde není velký zájem o další spolupráci s námi,“ uvedl předseda představenstva dopravního podniku Michal Zděnek.



Dopravní podnik musel vyřešit zajištění dopravy také v sousedním Liberci. Tam ale BusLine zajišťoval jen asi 40 procent výkonů. „Dopravu v Liberci zajistíme vlastními silami. Nakoupili jsme jedenáct staronových autobusů Mercedes,“ popsal Zděnek. Cestující v Liberci se ale musí od soboty připravit na drobné změny jízdních řádů.

„Konec BusLinu bude změna. Liberec ale nebude vydíratelný“

Šéf představenstva Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou Michal Zděnek nastoupil do vedení firmy jako „krizový manažer“ po loňském policejním zásahu a odvolání představenstva tvořeného politiky. Od léta je jeho hlavní starostí zajištění dopravy po 25. lednu. Nyní otevřeně mluví o tom, že počítá s tím, že Jablonec dopravní podnik na konci týdne opustí.

V liberecké MHD po letech končí firma BusLine. Co to bude pro podnik znamenat?

Bude to pro nás velká změna, všechno budeme jezdit sami, pouze našimi autobusy a s našimi řidiči. Tím, že přijdeme o subdodavatele, ale nemůže být Liberec jako hlavní akcionář už nikým vydíratelný. To vnímám jako velké vítězství.

Je to vítězství i v Jablonci, kde dopravní podnik dost možná přestane dopravu zajišťovat?

Provozně nám tím ubude spousta starostí, ekonomicky nám ta spolupráce nepřinášela vůbec nic. Byli jsme mezi mlýnskými kameny, na jedné straně subdodavatel, na druhé objednatel.

Takže to vnímáte jako dobrou zprávu?

Přijde mi logické, že si dopravní sdružení chce dopravu nakoupit napřímo. Jenom je potřeba vypořádat vztahy, které mezi námi stále jsou. Dopravní sdružení nám dodnes dluží mnoho peněz, tyto pohledávky je potřeba vyřešit a pak se můžeme normálně rozejít. (Dopravní sdružení oprávněnost milionových pohledávek za takzvaný přiměřený zisk rozporuje – pozn. red.)

V jaké je podnik finanční kondici?

Není úplně ideální. Vloni nám nebyla vyplacena dotace v řádu desítek milionů, zvýšili jsme proto zadluženost firmy a snažíme se obracet každou korunu dvakrát.

Chystáte opravy tratí?

Dvě rekonstrukce, na Soukenném náměstí a v Lidových sadech, jsme vloni museli odsunout. Letos už se opravdu udělat musí. Žádné další velké investice ale nechystáme. Představte si podnik jako dům, kde hoří střecha a padají okna z pantů. To asi budete řešit dřív než rozbitý kávovar.