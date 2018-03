Michael Georgiev: Musíme se pokusit vše rozpohybovat

Liberec – V roce 2011. Tehdy se naposledy konaly na libereckých skokanských můstcích větší akce, od té doby chátrají, nyní se na nich navíc kvůli nákladné zimní úpravě skáče jen v létě.

šéftrenér Dukly Liberec Michael Georgiev.Foto: archiv

„Situace se mění i kvůli povětrnostním podmínkám k horšímu, co si budeme nalhávat. Už to není takové, jaké to bylo kolem roku 2009. Tím, že se tu nekonají závody a můstky se nepřipravují, tak jsou podmínky horší. Aktuálně využíváme K90 jen v létě, potýkáme se s nevolí, že pro 5 – 10 skokanů nemá cenu můstky upravovat. Nezbývá nám nic jiného, než se do toho s elánem pustit a z areálu, který máme, vyždímat co nejvíc,“ prozradil šéf liberecké Dukly Michael Georgiev.

V jakém stavu jsou liberecké skokanské můstky?

„Začnu tím, který je nad Muzeem. Jsou tam různé majetkové potíže, měla to dlouho Technická univerzita, zájemci z TJ Ještěd chtěli sehnat peníze a rekonstruovat ho, ale nepodařilo se. Můstek je v úplně dezolátním stavu a v současné době ani nevím, kdo ho vlastní. Co se týče areálu Ještěd, tak se tu konaly akce MS 2009, olympiáda dětí a mládeže 2010 a MS juniorů 2011. Můstky nám bezvadně slouží v letních měsících, kdy na nich můžeme bezproblémově trénovat s tím, že samozřejmě mají nějaké nedostatky sportovního charakteru jako například velký počet schodů. Skokani chodí od lanovky na nájezd malého můstku dlouho, což nebývá zvykem.

V Planici (Slovinsko) dokonce už mají i jezdící schody. Situace v zimně je horší. Závodníků, kteří jsou schopni zvládnout tyto můstky, rapidně ubývá. Na druhou stranu na velkých akcích se nikdo neptá, jestli máme kde trénovat. Liberecké můstky celkově během zimy až tak využity nejsou. Je tu vzhledem k úpravě nájezdů, umělého chlazení a strojové úpravy celého svahu i dojezdů velká finanční náročnost na provoz. Někdy se stane, že v republice zůstane 5 až 10 skokanů a potýkáme se vzhledem k nízkému počtu s nevolí, v důsledku čehož nemá cenu můstky upravovat. Je to těžká situace. Na jedné straně se veřejnost ptá, kde jsou výsledky našich skokanů, a na druhé straně nedokážeme prosadit to, aby můstky byly upravené po dobu například dvou měsíců každý den nehledě na to, kolik skokanů půjde skákat.

V posledních letech jsme situaci společně s úsekem skoků, severské kombinace a svazem lyžařů vyhodnotili tak, že skáčeme v Harrachově. Tam se ale můstek K90 také téměř otřásá v základech tak, že ho doslova sbíjíme hřebíky, aby nám ten můsteček vydržel. Každopádně i vzhledem k jiným klimatickým podmínkám se na něho spoléháme. V Liberci vypadá dohoda tak, že velký můstek nebudeme upravovat a skáčeme za skromnějších podmínek na již zmiňované K90. Stejná situace je i u závodů. Vyhodnotili jsme to tak, že jezdíme mikrobusem za hranice do německého Klingenthalu a Breitenbergu. Když hledáme vhodné profily, kde se skáče mistrovství světa, jsme nuceni dojet až třeba do Innsbrucku (Rakousko).

Jak moc velká komplikace v běžném tréninkovém provozu dojíždění je?

„Velká, hlavně pro mladší skokany, kteří musejí chodit do školy. Nikdo je z ní nechce vytrhovat, i tak je musíme alespoň v zimních měsících uvolnit ve dvě hodiny. Pak hodina cesty do Harrachova nehledě na tom, jestli někde chumelí, pak cesta zpátky a nějaká regenerace… Nic jiného nám nezbývá a taky proto nám základna ubývá. Když si vezmu, jak je široká škála sálových sportů, kde je trénink mnohem jednodušší… Vydrží jen silní jedinci, na druhou stranu: těžko na cvičišti, lehko na bojišti. Snad stát nějakým způsobem pomůže, v Jakuszycích začíná vyrůstat nové běžecké centrum, kde na náklady stát přispěje zhruba 600 miliony korun. Věřím, že se nám podaří na Ještědu uspořádat třeba závod nižší kategorie jako je Kontinentální pohár, aby se situace oživila.“

Kde nejvíc severočeské a možná i celkově české zázemí tlačí bota? Mluví se o nedostatku můstků pro nejmenší (žáky).„To je otázka úplně na místě. Liberec je stotisícové město, můstek u výstaviště už je dávno pasé. S mládeží dělají převážně funkcionáři z TJ Ještěd, my máme převážně závodníky od patnácti let, každopádně je tu velký problém v tom, kde děti mohou skákat. Nejbližší areál se nachází v Lučanech. Je to takový malý přírodní můsteček. Jezdí se také do Desné v Jizerských horách, kde se i za podpory státu pár nadšencům v čele s Patrikem Chlumem podařil vybudovat areál třech menších můstků, navíc se tam dá skákat i v létě. Menší můstky máme také v Lomnici nad Popelkou, ale je to všechno na dojíždění. Rodiče v dnešní době potřebují s dětmi přijít, stoupnout na lyže a trénovat. V Lomnici se někdy před deseti lety můstečky rekonstruovali… A je to dobré, ale v zimě je zase kvůli klimatickým podmínkám pořádání závodů složitější. Lomnice bývala vždy líhní, dnes zbyla desetina z toho, co bylo dřív.“

Jak je vlastně náročné udržovat během zimy můstky za chodu?

„Začneme od nájezdu. Na Ještědu jsme připravení, máme od roku 2008 chladící zařízení, které už je v podstatě nutnost. Když se provoz spustí, udělá se kašovitý led. Je na to potřeba práce v časovém období tří, čtyř dnů, aby se stihl udělat nájezd. Tato ledová stopa se nachází v Liberci a Harrachově, menší můstky, dorostenecko-žákovské, toto nákladní zařízení nemají. Tam je potřeba opravdu tým nadšenců, který musí nanosit sníh na nájezd. Ušlapat ho a pokropit to celé tak, aby nájezd zůstal v nějaké konzistenci. Přes prkennou šablonu je tam poté potřeba vytlačit stopa, aby tam alespoň vydržela. Samozřejmě u dětí není tak stabilní nájezdové postavení a je problém ten nájezd udržet.



Doufám, že už u všech můstků jsou mašiny, které dokáží dojezd sežehlit tak, jak to bývá na sjezdovkách. Tam, kde nejsou, se musí sjezdovkami ušlapat. Samozřejmě hrají roli i povětrnostní podmínky. Pak se musí udělat řádné bednění podél celého dopadu a dojezdu, dřevo odchází a musí se měnit. V létě naopak, když je položená hmota, musí se kropit. Jsou potřeba čerpadla, rozvody vody… Je to v obou případech časově náročné a v zimě ještě nákladnější.“

Během posledních zimních období navíc chyběl sníh.

„O to také nákladnější všechna tato „sranda“ je. V létě musíte udělat generálku: elektrika, rozvody vody. Musíte se řídit podle starších harcovníků, kteří to dělají srdcem, protože ti ví, jak na to. V zimě musíte sníh citlivě nastříkat, což znamená, že u toho ve dne i v noci musí stát nějaká služba, která děla přetahuje. Pak přijede mašina, jež všechen sníh rozhrne a hraje si s tím třeba dva, tři dny. Je výhoda, že pokud přijde oteplení, umělý sníh vydrží mnohem víc než ten přírodní. Ještě, než se začne stříkat, musí se na umělou hmotu natahat lana nebo nějaký rošt, aby se to pod tíhou sněhu nezhroutilo. Může celý svah ujet, zlikviduje to i umělou hmotu, která je také drahá, a zbydou vám jen oči pro pláč. Je to o časové i finanční náročnosti a o lidském potenciálu, který tam jde a toto vlastně zadarmo, dělá.“

Jak se situace od šampionátu 2009 mění z pohledu můstků i Dukly? Už je to skoro deset let.

„Mění se to i kvůli povětrnostním podmínkám k horšímu, co si budeme nalhávat. Skokanů ubývá, stejně jako funkcionářů a rozhodčích, kteří zajišťovali závody. Ubývá nás, stárne potenciál lidí, kteří se okolo závodů motají. Mladí to dělat nechtějí a vše se na sebe nabaluje. Už to není takové, jaké to bylo kolem roku 2009. Tím, že se tu nekonají závody a můstky se nepřipravují, tak jsou podmínky horší. Řešíme to tak, že vozíme závodníky do zahraničí a vyhledáváme konkurenceschopné destinace, kde můžeme trénovat. Stojí to nemálo finančních prostředků. Podílí se na tom jak svaz lyžařů, tak resortní sportovní centrum ministerstva obrany a ministerstva vnitra, za které závodí Roman Koudelka a Čestmír Kožíšek, ostatní kluci jsou zařazení tady: Lukáš Hlava, juniorký mistr světa Viktor Polášek a dalších pět, šest špičkových kluků. Pak je tu samozřejmě nějaká mládež, která využívá hlavně můstek K90, ale jak už jsem říkal tak převážně v letních měsících.“

Přesto nezbývá nic jiného, než věřit.

„Přesně tak, musíme nějakým způsobem ve spolupráci s městem a novým pronajímatelem areálu zkusit vše rozpohybovat i cestou nějakých mezinárodních menších závodů, nebo Světového poháru v létě. Musíme se dostat k lepším podmínkám i v zimě, byť řeknu na jeden, dva měsíce. Je to ale samozřejmě závislé i na tom, jestli nám pán nahoře z hlediska přírodních podmínek pomůže. Pojmenoval jsem to tak, jak to vidím, a nezbývá, než se do toho s elánem pustit, a z areálu, který máme, vyždímat co nejvíc. Tak, aby i lidé, kteří viděli, jak se sport utápí v bezvýslednosti, pomohli a řekli si, pojďme tu udělat něco nového.“

Jak se naši mladí skokani jeví?

„Máme tu skupinu, kterou začal trénovat bývalý závodník Antonín Hájek. Je zhruba šestičlenná a je nadějná. Kluci do toho jdou a snažíme se s nimi pracovat. Pak je tu ještě šest, sedm kluků dorosteneckého, juniorského věku ve Frenštátě. Jsou taktéž nadějní a dalo by se s nimi v Evropě závodit, ale podmínky jsou složité a oni to vnímají. Ví, že se musí trénovat tady v Liberci, nebo přejedou do Frenštátu, nebo že se jim zaplatí dvě, tři soustředění v zahraničí. Éra těch dřívějších závodníků, kteří měli ctižádost, pokoru a před sebou nějaký dlouhodobější cíl, je pryč. Dnešní kluci chtějí výsledky hned, nechtějí na nic moc čekat. Ta generace je zkrátka taková, a jakmile ty výsledky do roka nemají, jsou skeptičtější a už je to tolik nezajímá, což nám také moc nepřidává. Nechci, aby to vyznělo tak, že se jim něco snažíme donést na zlatém podnose, prostě zůstanou jen ty nejsilnější. Jak se říkalo dřív, že skokani jsou nad ostatními trochu surovějšími disciplínami nadřazenější, to už neplatí. Vydrží tu jen silné nátury.“



Věříte, že v Česku lze ještě vůbec vychovat světový závodník?

„Je to také o materiálu a talentu se ctižádostí. Věřím tomu, že se dá vychovat, ale musí si zatím jít i přes všechny podmínky. Na druhou stranu je to všude. Stejné problémy se základnou řeší i Švýcaři nebo Francouzi. Jsou na tom samozřejmě o trochu líp z hlediska můstků, ale to souvisí i s lepšími klimatickými podmínkami. Z hlediska členské základny jsou na tom podobně, nemají dvacet špičkových závodníků, je jich deset stejně jako u nás a s nimi pracují. Hodně záleží na jedincích. Když na sobě budou kluci pracovat, jsem přesvědčen, že mohou do světové špičky proniknout také. Je to složitá cesta, ale dá se zvládnout.“