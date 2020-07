Jablonecká společnost Cotrex PC získala s projektem Statotest prestižní ocenění Microsoft Awards 2019. Projekt se dostal mezi nejlepší IT projekty loňského roku v ČR.

Vysílač a hotel Ještěd. Ilustrační foto.

Statotest jsou čidla, která měří pohyby staveb. Jsou to nenápadné šedivé krabičky, které stačí připevnit na komín, rozhlednu, silniční most nebo do svahu u dálnice. Měřicí jednotky soustavně monitorují případné náklony nebo vibrace a zjištěné informace pravidelně odesílají do úložiště zpřístupněného jednotlivým uživatelům. Systém navíc upozorní na každou neobvyklou událost.