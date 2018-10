Miloš Vele dotáhl SVOU ODS k vítězství ve volbách v Jablonci

Informační technologie - Informační technologie Administrátor 35 000 Kč

Systémoví administrátoři, správci počítačových sítí IT administrátor. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 35000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: IT administrátor:, Náplň práce, o správa a údržba IT infrastruktury (pracovní stanice v prostredí MS Windows 7 a 10, Active Directory (správa účtů, přístupová práva), LAN, WIFI, tiskárny, čtečky, telekomunikace a PBX), o zodpovědnost za zálohování a obnovu dat, o zodpovědnost za správu licencí a evidenci IT techniky, o komunikace s helpdeskem a korporátním týmem podpory v anglickém jazyce, o účast na IT projektech v oblasti IT infrastruktury a ERP jako lokální IT zástupce (spolupráce s korporátním mezinárodním týmem - zodpovědnost za definici požadavků a testování při jejich implementaci, školení klíčových uživatelů), o uživateská IT podpora v oblasti kanceláří a výroby, o monitoring technické infrastruktury a preventivní údržba, o komunikace s uživateli i externími servisními IT partnery, , Požadujeme:, o SŠ/VŠ vzdělání v IT nebo příbuzném oboru, o Praxe minimálne 2 roky na obdobné pozici (výhoda výrobní podnik), o Technické myšlení, zodpovědnost, samostatnost a ochota vzdělávat se, o Výborná znalost OS Windows 7 a 10 a MS Office na administrátorské úrovni v prostředí středního podniku, o Dobrá znalost Active Directory (správa účtů a skupin, GPO politiky, přístupová práva) , o Dobrá znalost síťové problematiky - kabeláž, TCP/IP, routování, VLAN, WIFI, DNS, DHCP, o anglický jazyk - technická komunikace s korporátnímy týmy, helpdeskem a některými uživateli v angličtině, o řidičský průkaz, o výhodou základní znalost Windows server 2012, Veeam Backup & Replication, Barracuda Backup, , Hlásit se telefonicky v době 8:00-15:00 nebo emailem.. Pracoviště: Inteva products czech republic a.s. - pracoviště, Průmyslová, č.p. 907, 468 02 Rychnov u Jablonce n.Nis.. Informace: Zuzana Pelešková, +420 485 229 650.