Od krajské ODS bylo šikovným tahem, že si k podpoře své kampaně před krajskými volbami pozvala do Liberce předsedu Senátu ČR Miloše Vystrčila. Avizovaná beseda s veřejností přilákala jeho příznivce napříč věkovým spektrem. Ti ocenili jeho nedávnou návštěvu Tchaj-wanu.

„Nejsem zrovna voličem ODS, ale zajímá mě to. Mně se líbí, že se v politice děje něco, na co bychom mohli být v Česku právem hrdí. Že to není jen ostuda, kterou předvádí pan premiér a pan prezident,“ shodli se dva čerství maturanti. Jeden z nich, Jan Vodnárek, se letos chystá ke svým vůbec prvním volbám. „Volit budu podle programu stran a podle toho, v jakých bodech se s ním shoduji,“ odpověděl na otázku, co ho při výběru ovlivní. „Billboardy to nebudou, důležité je, jak se který politik chová,“ dodal.

Chtěla i autogram

Vystrčil sbíral body ještě před začátkem besedy. O podpis si řekla třeba žena středního věku, která dorazila i s dospělou dcerou. „Vzhledem k tomu, že sledujeme společensko-politické dění, řekly jsme si, že by bylo dobré nenechat si setkání s předsedou Senátu panem Vystrčilem ujít,“ vysvětlila.

Stejný motiv měla asi desítka velmi mladých studentů, která si vyslechla celou debatu. Lidé přišli vzdát hold činu Vystrčila, který navzdory doporučení hlavy státu a výhrůžek Číny uskutečnil avizovanou návštěvu Tchaj-wanu. „Rozhodně nejsem žádný hrdina. Jen jsem udělal to, o čem si myslíme, že se to má udělat,“ zhodnotil samotný Vystrčil. „Prostě v okamžiku, kdy někdo prodává naši svobodu, když se ukázalo, že panu Kuberovi je vyhrožováno, že máme prezidenta, který na jednu stranu říká, že se s teroristy nevyjednává a na druhou stranu varuje před návštěvou Tchaj-wanu, je potřeba říct ne a nenechat se zadupat,“ konstatoval.

Zdroj: DeníkSvou cestu, která vzbudila zájem a respekt demokratických sil po celém světě, pragmaticky shrnul do třech bodů: ekonomické zájmy v ekonomicky a technologicky silné zemi, narovnání páteře a solidarita se zemí, která má za zády „velkého bratra“. „Chtěl bych ale všem moc poděkovat za podporu, zvláště těm, kteří doma řekli svým dětem, co je správné,“ prohlásil šéf Senátu.

Mezi přítomnými byli i politici z konkurenčních partají. Třeba lidovec a někdejší náměstek liberecké primátorky Kamil Jan Svoboda. „Přišel jsem s tím, abych vyjádřil poděkování panu Vystrčilovi a také proto, že hledám stranu, která nebude legitimizovat hnutí ANO. Což se ale na úrovni kraje bohužel děje,“ řekl.

A nejen v Liberci. Jak Vystrčil, tak i frýdlantský starosta a kandidát na hejtmana Dan Ramzer z ODS ale spojení na oko nesmiřitelných stran na lokální úrovni obhajovali jako pragmatické řešení. „Když jsem byl hejtmanem, dvakrát na Vysočině zvítězila ČSSD. Dvakrát jsme odmítli jít s ní do koalice, takže vládla s podporou komunistů. Když se měla stejná situace opakovat potřetí, kývli jsme na to. Já vím, že to není správné, ale všechny ostatní možnosti jsme viděli jako horší,“ popsal Vystrčil.

Koalici s ANO na liberecké radnici i kraji obhajovali jak Ramzer, tak i liberecký radní Petr Žídek, trojka na krajské kandidátce ODS. Ten dokonce řekl, že jsou v koalici proto, aby radnici kontrolovali, což je ale na politické scéně zpravidla úkol opozice.

Na besedě s příznivci a voliči se nicméně Ramzer do kritiky svého koaličního partnera pustil. „V této době je potřeba mít jasně nastavená pravidla. Vláda je ale nectí. Řídí se nějakým marketingovým průzkumem a nedělá to, co je dobré pro lidi, ale co je v dané chvíli dobré pro ni,“ zdůraznil.

Zatímco před čtyřmi lety šla ODS do krajských voleb pod heslem Zjednodušme to! a mimo jiné měla na mysli úřední agendy, teď oslovuje voliče heslem Postavme Česko (kraj) na nohy. Pro Liberec, který zůstal zadlužený právě po ODS, poměrně trefné. Jednou z priorit Dana Ramzera je školství, které by podle něj mělo propojit nové technologie a tradiční řemesla.

Jak šel čas

ODS vládla Libereckému kraji dvě volební období – od roku 2000 do roku 2008, kdy ji v čele kraje vystřídala na jedno období ČSSD. Od roku 2012 jsou v čele regionu Starostové pro LK.

Podle posledních výsledků předvolebního průzkumu pro Českou televizi by ODS skončila v kraji stejně jako Piráti se 16,5 procenty na třetím místě. ANO by získalo 29 %, oslabili Starostové, kterým zatím průzkum přiřkl druhé místo a 22 % hlasů.