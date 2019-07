Sedmdesátiletá Jana Hodačová navštěvuje Městskou knihovnu v Jablonci téměř celý život. Postupem času je pro ni přístup k jejím milovaným knihám stále náročnější. A to z několika důvodů. Její horší pohyblivosti a především absence výtahu v knihovně, která sídlí v budově staré radnice na Dolním náměstí. „Po výtahu i s ostatními čtenáři voláme už dva roky. Stále se však nic neděje,“ posteskla si důchodkyně.

Městská knihovna opravdu postrádá výtah, který by čtenáře dopravil do půjčovny knih, čítárny nebo audiovizuálního oddělení. „S požadavkem jsem byla i za primátorem, který před volbami sliboval, že situaci vyřeší,“ dodala Hodačová, jež si v knihovně půjčuje i deset titulů najednou. Ty pak v tašce na kolečkách veze autobusem zpět domů.

Město o tomto problému ví a hodlá se jím zabývat. Přislíbilo, že na konci prázdnin proběhnou jednání o budoucnosti knihovny.

Faktem je, že rekonstrukce objektu staré radnice je komplikovaná už z důvodu její památkové ochrany. „Každý zásah do budovy je tedy nutné řešit v souladu s orgánem státní památkové péče,“ připomněla mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Hajná s tím, že v minulosti byl zpracován projekt výtahu s přístupem z Chvojkovy ulice. Jeho realizace však zkrachovala na tom, že stavba výtahu by zabrala mnoho vnitřních prostor, které jsou už tak téměř nedostatečné.

„Město se proto i s ohledem na vysoké náklady a neexistenci vhodného dotačního titulu rozhodlo projekt nerealizovat,“ dodala mluvčí.

A právě pro nedostatek vnitřních prostor odpadají i dílčí řešení, jako je například umístění schodolezu. „Musíme přemýšlet koncepčně. Na umístění schodolezu musí být správná šířka schodiště, a to naše rozhodně neodpovídá. Navíc schody v knihovně jsou jedinou trasou pro čtenáře, pracovníky a zaměstnance knihovny a slouží též jako úniková cesta, která musí mít určité parametry,“ vysvětlil ředitel jablonecké knihovny Zbyněk Duda.

Městská knihovna měla loni 4064 registrovaných čtenářů, z toho dětí do 15 let je 1390. Jednadvacet procent z celkového počtu registrací tvoří lidé, kterým je 62 a více. „Kdyby to pomohlo, tak si klidně sednu s peticí před knihovnu a budu bojovat, aby byl zřízen výtah nebo aby se prostory knihovny přestěhovaly do jiné budovy,“ doplnila Hodačová.

Změna prostor knihovny by měla též přijít na přetřes na slíbeném jednání. „Potřebu řešení bezbariérovosti knihovny město vnímá,“ zmínila mluvčí Hajná.

Knihovna však vychází vstříc lidem, jež jsou nepohybliví a nemají nikoho, kdo by jim mohl knížky přivézt. „Jednou měsíčně je rozvážíme imobilním čtenářům. V programu máme deset až dvacet lidí,“ řekl ředitel knihovny s tím, že knihu si rezervují přes internet nebo dají na výběr knihovnice. Zdůraznil však, že do programu jsou zařazeni jen ti, kteří se opravdu nemohou dostat do hlavní budovy knihovny nebo na její pobočky.