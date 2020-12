Zdroj: Česká mincovna„Stejně jako v letošním roce se mohou sběratelé těšit na nové zlaté i stříbrné mince s motivy bájných tvorů. Novinky jsou připraveny také do série Kytice, vyobrazující motivy ze slavných Erbenových balad, a nově přicházíme se sérií Legenda o králi Artušovi,“ prozradil marketingový manažer České mincovny Jaroslav Černý.

Přestože nás v roce 2021 nečeká žádné tak významné výročí jako v předchozích letech, není nabídka mincí s historickou a válečnou tematikou o nic chudší. Své sbírky mohou rozšířit sběratelé zajímající se o série Dějiny válečnictví, Válečný rok (tentokrát 1939), Staroměstské exekuce a jiné. Na své si přijdou i obdivovatelé přírody. Nově totiž vzniká série Psí plemena a pro zájemce o poznání a dobrodružství se chystá série Polárníci, která navazuje na úspěšnou letošní sadu Mořeplavci.

Česká mincovna nezapomněla ani na ty nejmenší sběratele a ostatní milovníky pohádek. Na série Čtyřlístek a Ferda Mravenec tak nově navazuje Jen počkej, zajíci!, připomínající slavný ruský seriál, který by se měl brzy dočkat svého pokračování. „Tematikou cílenou na děti se snažíme najít nové nadšence do sběratelství, kteří by pokračovali v této tradici. Současní numizmatici mají často problém najít následovníky v rámci své rodiny, je proto podle nás důležité je v tomto úsilí podpořit a snažit se zaujmout i ty nejmenší,“ vysvětluje Černý.

Vedle sběratelských kousků je v emisním plánu možno najít také dárkové medaile sloužící jako připomínka významných životních událostí, jako jsou například narození dítěte nebo svatba, na něž je možno nechat připsat věnování.