Jablonec n. N. - Jablonec nemusel zůstat mincovním městem. Majoritní majitel připustil úvahy o stěhování.

Na snímku ji představuje rytec Lubomír Lietava. Medaile ztvárňuje námět české dvoutisícové bankovky, podle grafiky Oldřicha Kulhánka ji do sádrového modelu přenesl Vladimír Oppl. Tato dvojice stojí také za loňskou zlatkou s motivem pětitisícovky. | Foto: DENÍK/ Jan Škvára

Přes deklaraci majoritního vlastníka Karla Zoubka při převzetí České Mincovny po jejím prodeji v loňském roce, že chce provoz v Jablonci zachovat, tomu tak nemuselo být ve skutečnosti. Už v listopadu připustil v obsáhlém rozhovoru pro Lidové noviny, že uvažuje o stěhování v rámci celého regionu.

Tehdejší vedení Jablonce chtělo totiž za pozemky pro mincovnu prý moc peněz. Liberecký magistrát nabízel podmínky podstatně vstřícnější, aby získal prestižní statut mincovní město pro sebe.

Ze stávajících prostor v bývalém Jablonexu bude muset mincovna časem odejít. V objektu má prostory značně nevýhodně rozloženy. Prozatím to ale stačí. „S bývalým vedením jablonecké radnice jsme jednali o vytipování vhodné lokality, kde by se mincovna dala postavit,“ potvrdil Karel Zoubek, předseda představenstva a majoritní vlastník.

Podle něj jsou současné prostory nevhodné i z hlediska know–how. Díky změně nálady v Centrální bance týkající se termínu zavedení eura, věc přestala spěchat.

„Prostory by měly by být nejen na určité úrovni ale samotný objekt také na reprezentativnějším místě,“ doplnil Zoubek. I v této otázce ale nenašel společnou řeč s muži na radnici vedené do loňských říjnových komunálních voleb starostou Petrem Tulpou. „Mám za to, že by mělo mít město větší spoluúčast,“ otevřeně předseda představenstva potvrdil vyvinutý tlak na cenu pozemků směrem dolů.

Zároveň ale vyzdvihl nutnost nestěhovat provoz mincovny od Jablonce příliš daleko. Jde o špičkové odborníky v oboru rytectví a medailérství. „Neměli by do práce dojíždět příliš daleko,“ konstatoval Zoubek.

Jablonecká radnice zatlačená po dalším jednání s managementem mincovny do kouta neměla příliš velký prostor pro manévrování. Chce–li mít nadále Jablonec statut mincovní město, musí o ceně za pozemek pro stavbu nového objektu licitovat ve svůj mírný neprospěch.

„Měli bychom být dalšímu rozvoji mincovny nápomocni,“ konstatoval při středeční řažbě zlaté kilové investiční medaile starosta Jablonce Petr Beitl. Zároveň potvrdil, že budou s výstavbou nové mincovny počítat v souvislosti s územním plánem.

Podle vedení mincovny ale není třeba v současné době vyvíjet intenzivní tlak na brzké zpracování změny územního plánu a její odsouhlasení zastupiteli. Výstavba nové budovy není totiž tak žhavé téma, jak se v loňském roce zdálo. „To je na řešení tak za rok či za dva,“ potvrdil Karel Zoubek.