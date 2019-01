JABLONEC NAD NISOU - Televizní diváci znají Michaelu Maurerovou především ze seriálu Ulice. Hraje tam problémovou dívku Digi. Zároveň je tato osmadvacetiletá herečka patronkou projektu Korálky dětem.

Michaela Maurerová, herečka | Foto: DENÍK/Petr Šimr

Proč jste se stala patronkou tohoto projektu?

Já jsem si ten projekt v podstatě vymyslela. Zkontaktovala jsem se s lidmi, kteří ho dokázali dotáhnout do konce a zrealizovat ho. Smyslem projektu je motivovat děti, aby dělaly to, co je baví. Napadlo mě, že by bylo bezvadný, kdyby děti z dětských domovů začaly vyrábět výrobky z korálků, a pak by je prodávaly. Získané peníze by jim pomohly při vstupu do života. Je hrozně fajn vidět děti, že je ta činnost baví, a mě samozřejmě taky.

Navštívila jste v minulosti Jablonec a máte k němu nějaký vztah?

V Jablonci žije moje teta, která je teď už velmi stará. Já si ale pamatuji, že jako malá jsem sbírala na cestách korálky, co nákladní auta poztrácela. Jablonec mám hrozně ráda a myslím, že tu lásku k bižuterii mám zakódovanou. Každá dívka si v mládí hrála na princeznu. Také já jsem se hrozně ráda čančala a měla jsem ráda barevné lesklé věci. A to mi zůstalo do dneška.

Spousta lidí vás zná ze seriálu Ulice jako Digi, neoslovují vás spíše Digi než Míšo?

Určitě ano. I pro rodinu jsem Digi. Už jsem si i zvykla, že pro většinu lidí jsem Digi a ne Maurerová.

Jste si se seriálovou postavou v něčem podobné?

Já spíš marně hledám, v čem si podobné nejsme. Máme spolu společného víc než nemáme. Role Digi se mi ani někdy nehraje, ale jen se mi to tak říká. Výjimky tam samozřejmě jsou. Nejsem z děcáku, nemám tak odmítavý vztah k mužům a nejsem kadeřnice, to je tak jediné co nemáme stejné. Zkrátka, máme spolu víc společného než nespolečného.

Jste herečkou a zároveň se věnujete projektu Korálky dětem. Máte ještě vůbec nějaký volný čas?

Určitě ano, tohleto je vlastně moje soukromá věc. Mě to hrozně baví, a jestli někoho něco baví a ještě to je užitečný, tak je to to nejlepší, co může být, skloubit tyto dvě věci dohromady.⋌