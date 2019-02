JABLONEC NAD NISOU - Řada prodejen potravin v Jablonci zanikla, vyrostly supermarkety. Málo drobných živnostníků odolalo konkurenci a podnikání neukončilo. Podobný osud ale nepotkal malý krámek „Lipských“ Na Osadě u přehrady. Devátým rokem tu obsluhuje příjemná žena.

Magdalena Doležalková, podnikatelka | Foto: DENÍK/Irena Holanová

Co vás původně přivedlo do této oblasti podnikání?

Vyučila jsem se prodavačkou textilu, ale vždy mne lákal obchod s potravinami. V Hradci jsem pomáhala vzniku mléčné jídelny, která měla obrovský úspěch. Tato zkušenost mi přinesla mnoho poznatků v profesi, ale i zklamání z nekorektního jednání. Rozhodla jsem se začít znovu a sama. Byla mi přidělena malá prodejna potravin, ve které jsem do měsíce dokázala zvednout tržbu o dvě stě procent. Tady mě zastihla privatizace, nakonec jsem prodejnu prodala se ztrátou.

Jste původem z Jablonce?

Pocházím ze Žďáru od Tanvaldu, později jsem se provdala do Hradce Králové, ale zase vrátila na Jablonecko. Musela jsem se postarat o nemocnou maminku, dcera objevila inzerát na pronájem. Přijely jsme se podívat. Byl to smutný skomírající obchod. Neodolala jsem a pokusila se to místo opět oživit.

Jaké byly vaše začátky Na Osadě?

Jen ve dvou s dcerou, která vystudovala ekonomickou školu. Obchod byl otevřen jako cukrářství a lahůdky, k tomu základní sortiment potravin. První rok nás lidé míjeli, aniž by zašli dovnitř. O ulici dál byl ještě jeden koloniál. Bylo to těžké období, ale vydržely jsme.

Co vám podnikání dalo a co vzalo?

Především mi práce vzala veškerý soukromý život. Denně pracuji šestnáct, ale i dvacet hodin. V období svátků nebo při objednávkách na svatby a oslavy je to opravdu spousta hodin. Nyní mám už pět zaměstnanců a určitou zodpovědnost i za ně. Radost mi samozřejmě přináší to, že se k nám lidé vracejí, přicházejí noví, a to i za cenu, že chvilku stojí ve frontě.