Město Jablonec nad Nisou navštívil ministr kultury Martin Baxa. Společně s poslancem Petrem Beitlem, který ministra doprovázel, jej přijal ve své pracovně primátor Miloš Vele.

Návštěva ministra kultury Martina Baxy v Jablonci nad Nisou. | Foto: MsM Jablonec nad Nisou

„Byla to velmi příjemná a plodná návštěva, ukázal jsem panu ministrovi zrekonstruované prostory jablonecké radnice, která letos slaví 90 let od svého uvedení do provozu, a sklidili jsme pochvalu za citlivé zásahy,“ uvedl primátor Miloš Vele.

Ten pak s ministrem jednal ve své pracovně za zavřenými dveřmi.Martin Baxa pokračoval z radnice do Muzea skla a bižuterie, jež je organizací ministerstva kultury, odkud přejel na pozvání primátora na oběd na Petřín. Tam pak obdivoval výhledy na Jablonec nad Nisou.